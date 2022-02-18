علق 3 أيام في بئر.. السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل حيدر بُعيد وصول المسعفين إليه

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية -اليوم الجمعة- وفاة الطفل حيدر الذي تم انتشاله من بئر عمقها 25 مترا في ولاية زابل (جنوبي أفغانستان).

وقالت الوزارة إن عمليات إنقاذ حيدر (5 سنوات) في قرية شوكاك بزابل استمرت 58 ساعة، بحضور جمع كبير من المواطنين والوزراء والمسؤولين المحليين.

وأضافت أنها بذلت قصارى جهدها لإنقاذ حياة الطفل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، معبرة عن أسفها لوفاته.

وكتب المستشار في وزارة الداخلية الأفغانية أنس حقاني، في تغريدة على تويتر متحدثا عن مصير الطفل، "غادرَنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

بدوره، نشر عبد الله عزام سكرتير عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء الأفغاني، تغريدة على تويتر كتب فيها: "رحل حيدر عنا".

واستعانت السلطات المحلية بحفارات حفرت خندقا كبيرا مائلا في الأرض، في محاولة للوصول إلى المكان الذي علق فيه الطفل.

وكانت مصادر رسمية أفادت بأن الطفل انزلق في هذه البئر، ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالي 10 أمتار لكنه علق هنالك.

الشعب كله تكاتف من أجل إنقاذ #الطفل_حيدر_الأفغاني، وبذلت جميع الأسباب المعنوية والمادية، لكن قضاء الله فوق كل شيء، وإننا راضون بقضائه وقدره.

pic.twitter.com/mXQVVlKn3e — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) February 18, 2022

اللحظات الأخيرة

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية زابل ذبيح الله جوهر إن حيدر كان لا يزال على قيد الحياة ويتنفس عند وصول المسعفين إليه.

وأضاف أن المسعفين أمدوه بالأكسجين، لكن عندما حاولوا نقله إلى مروحية فارق الحياة.

وكانت مقاطع مصورة نشرت أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الطفل الأفغاني -الذي كان يرتدي سترة زرقاء- عالقا في وضع الجلوس في البئر، وكان يسند كتفيه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسمه.

وأعاقت صخرة كبيرة الجهود الأخيرة للمنقذين، مما اضطرهم إلى استخدام معاول يدوية لتجنب إحداث ارتجاجات كبيرة في الأرض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الهادي -جد الطفل حيدر- أن حفيده سقط بينما كان رجال يحفرون بئرا في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.

وتذكّر وفاة الطفل الأفغاني بحادثة وفاة الطفل المغربي ريان الذي فارق الحياة مؤخرا أثناء محاولة انتشاله من بئر سقط فيها قرب مدينة شفشاون.