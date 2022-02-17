هآرتس: أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي لتوبيخه بعد طلب تل أبيب من روسيا إجلاء رعاياها في حال الغزو

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أوكرانيا استدعت السفير الإسرائيلي لديها لتوبيخه، وذلك بعدما طلبت إسرائيل من روسيا توفير ممرات آمنة لرعاياها في أوكرانيا إذا أقدمت على غزوها.

وبحسب الصحيفة، استدعت الخارجية الأوكرانية اليوم الخميس السفير الإسرائيلي مايكل برودسكي، وطالبته بتقديم توضيح بشأن التقارير التي تحدثت عن طلب تل أبيب من موسكو المساعدة في إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وذكرت "هآرتس" أن السفير الإسرائيلي رد بأن هذا الطلب جاء بقصد حث روسيا على التهدئة، وأيضا للإعراب عن قلق إسرائيل على دبلوماسييها ومواطنيها، حسب تعبير الصحيفة.

وسبق أن نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي عن مصادر إسرائيلية أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز اتصل هاتفيا الأربعاء بميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وطلب منه المساعدة في إجلاء نحو 10 آلاف إسرائيلي من أوكرانيا، وذلك بعدما تم إجلاء 3 آلاف بالفعل خلال الأيام الماضية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قبل يومين أن إسرائيل رفضت طلبا من أوكرانيا بتزويدها بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ "خشية تأثير ذلك على علاقاتها مع روسيا".

واستنادا إلى الصحيفة، فإن طلب كييف الحصول على المنظومة -التي تصنّعها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة- جاء العام الماضي، وتم تجديده مؤخرا.