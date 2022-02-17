موسكو تطرد نائب السفير الأميركي وواشنطن تدرس الرد

أكدت وزارة الخارجية الأميركية للجزيرة أن روسيا طردت اليوم الخميس نائب رئيس البعثة الأميركية في موسكو بارت غورمان.

وقالت الوزارة إن الخطوة الروسية غير مبررة وتصعيدية، وإنها تدرس الرد عليها.

ودعت الخارجية الأميركية موسكو إلى وقف طرد الدبلوماسيين على أسس واهية، على حد وصفها.

وقالت الوزارة إن واشنطن في حاجة ملحة إلى وجود الطاقم الدبلوماسي المناسب لتسهيل التواصل مع موسكو.

من جهتها، ذكرت الخارجية الروسية أن طرد نائب السفير الأميركي جاء في إطار المعاملة بالمثل ردا على طرد مسؤول كبير في السفارة الروسية بواشنطن.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طرد الدبلوماسيين وما وصفتها بحرب التأشيرات ليسا اختيار الجانب الروسي.

وكان مراسل الجزيرة أمين درغامي أفاد بأنه يجري الحديث في روسيا عن سببين محتملين لطرد الدبلوماسي الأميركي؛ الأول يكمن في علاقته المفترضة بأنشطة استخباراتية قد تكشف عنها موسكو في وقت لاحق، والثاني أن روسيا اتخذت القرار بسب انتهاء مدة عمله.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا تبادلتا في السابق طرد دبلوماسيين واستدعاء السفراء، بعدما شهدت العلاقات بينهما توترات بسبب قضايا مختلفة، على غرار اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية.