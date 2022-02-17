بعد أن قطعت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 7 جولات من المفاوضات الصعبة، تأمل الأطراف المشاركة أن تكون الجولة الحالية الأخيرةَ، في أجواء من التفاؤل الحذر بقرب التوصل لاتفاق.

طهران- قبيل انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، انعكست التقارير بشأن دخولها مرحلة حاسمة على تحسن مؤشر بورصة طهران من جهة وتراجع سعر العملة الصعبة من جهة أخرى.

لكن مع عودة شبح التشاؤم إلى المفاوضات، سرعان ما تقلصت آمال التوصل إلى اتفاق سريع بشأن النووي الإيراني؛ مما أثار تساؤلات عن القضايا الشائكة التي تعرقل إحياء الاتفاق.

وسلط أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الضوء على سبب إطالة أمد المفاوضات، ولخص القضايا الشائكة في "آليات التحقق من رفع العقوبات والضمانات"، واصفا إياها -في تغريدة على تويتر- بأنها "جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد".





رفع العقوبات

وفي التفاصيل، يرى الباحث في العلاقات الدولية حسن بهشتي بور أن "رفع العقوبات" يشكل أبرز القضايا الشائكة في مفاوضات فيينا. موضحا أن إيران تطالب برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما يرفضه الجانب الأميركي، ويطرح تعليق جزء منها وإبقاء جزء آخر، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحظر على البترول والغاز والبتروكيماويات والمصارف.

ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أن "إبقاء العقوبات على المصرف المركزي الإيراني يعني أن طهران لن تستطيع استرجاع عائدات صادراتها من الخارج"، مؤكدا أن طهران تصر علی رفع كامل العقوبات وتسهيل الصادرات وعودة عائداتها، إلى جانب الإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج".

آليات التحقق

وأهم القضايا العالقة بعد رفع العقوبات التوصل إلى آلية بشأن التحقق من رفع هذه العقوبات بالكامل، وفق بهشتي بور، الذي يؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي ستراقب الأنشطة النووية الإيرانية بعد إحياء الاتفاق النووي، لكن "لا يوجد في المقابل من سيراقب السلوك الأميركي بشأن رفع العقوبات بشكل عملي".

ويوضح أن هناك مطالب أميركية بشأن تراجع إيران عن خطواتها التصعيدية التي جاءت ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ومنها مصير اليورانيوم المخصب بنسب عالية، وأجهزة الطرد المركزي المتطورة. مؤكدا أن "الحديث يدور حاليا بشأن نقل هذه الأجهزة واليورانيوم إلى روسيا أو الاحتفاظ بها داخل البلاد".





ضمانات بعدم الانسحاب

ويرى بهشتي بور أن ثالث أهم القضايا التي لا تزال عالقة في مفاوضات فيينا يتمثل في المطالب الإيرانية بشأن ما يضمن عدم انسحاب الجانب الأميركي مرة ثانية من الاتفاق النووي، ويضيف أن "إدارة الرئيس جو بايدن تقول إنها لن تنسحب من الاتفاق المزمع، إلا أنها ترفض الحديث عن مصير الاتفاق في حال تغيير الإدارة الأميركية".

قضايا تقنية

وفي مبادرة للخروج من مأزق الضمانات، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية نُشرت أمس الأربعاء- إنه أوعز إلى المفاوضين الإيرانيين بأن يقترحوا على الأطراف الغربية أن "برلماناتهم أو رؤساء برلماناتهم على الأقل -بما فيها الكونغرس الأميركي- يمكنهم أن يعلنوا في صيغة بيان سياسي التزامهم بالاتفاق النووي والعودة إليه.

وفي هذا السياق، يرى الباحث الإيراني في العلاقات الدولية محسن جليلوند أن مقترح عبد اللهيان غير قابل للتطبيق، ولن يمثل ضمانا لعدم انسحاب أي رئيس أميركي مقبل من الاتفاق، وهذا ما شهدناه خلال انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي انتهك القرار الأممي 2231.





ويوضح -في حديثه للجزيرة نت- أنه لا يمكن القول إن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود في حال عدم تقديم الجانب الأميركي الضمانات المطلوبة، ويعرب عن اعتقاده أن "إيران ستمتنع بدورها عن تقديم أي ضمانات بعدم استئناف خطواتها النووية التي اتخذتها ردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي".

وفي ما يخص القضايا التقنية، يقول جليلوند إن الجانب الغربي لا يزال يشدد على "إبعاد إيران عن نقطة الهروب النووية أو نقطة اللاعودة في المساعي النووية"، وهو إصرار في غير محله، لأنه لا يمكن انتزاع التقنية النووية من الفكر الإيراني، حتى إذا تم نقل أجهزة الطرد المركزي المتطورة واليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

ويضيف أن "إيران تريد الاحتفاظ باليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي داخل البلاد، وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وهو ما تخشاه واشنطن من أن تعود طهران إلى أنشطتها النووية وقتما تشاء.

ويوضح أن الجانب الإيراني يرفض العودة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لأنه يعد خرقا للقانون الذي صدّق عليه البرلمان قبل نحو عامين، مؤكدا أن التقارير الواردة من فيينا تشير إلى حصول تقارب نسبي في وجهات النظر بشأن مدة الاتفاق.