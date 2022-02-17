ماكرون: نوايا خفية للعسكر أملت القرار.. فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون يعلنون سحب قواتهم من مالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن "النوايا الخفية" للمجلس العسكري الحاكم في مالي أجبرت باريس وشركاءها الأوروبيين على إعلان سحب قواتها المخصصة لمحاربة الإرهاب في البلد الأفريقي، وجاء القرار عقب تدهور العلاقات بين باريس وباماكو في الفترة الأخيرة.

وأضاف ماكرون -في مؤتمر صحفي بباريس- أن الأوروبيين لا يشاطرون حكام مالي العسكريين "إستراتيجيتهم ولا أهدافهم الخفية"، موضحا أن باريس وحلفاءها المشاركين في "قوة برخان" و"قوة تاكوبا" سيسحبون قواتهم بطريقة منسقة مع الأمم المتحدة والجيش المالي، على أن تعيد هذه القوات انتشارها قرب الحدود المالية إلى جانب القوات النيجيرية.

وقال البيان المشترك لفرنسا وشركائها (14 دولة أوروبية+ كندا) إن الشروط السياسية والعملياتية والقانونية لم تعد متوفرة لاستمرار نشاطها العسكري في مالي".

وأضاف أن باريس وشركاءها عبروا عن "رغبتهم في مواصلة التزامهم في منطقة الساحل"، حيث ينشط تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية.

وشدد البيان على أنه "من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة (الساحل) وغربها يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها".





تدهور العلاقات

وتدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي منذ تراجع المجلس العسكري الحاكم في البلد الأفريقي عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير/شباط الحالي، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.

كما نشر المجلس العسكري في مالي أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمته في مالي.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال -في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي- إن محاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل "لا يمكن أن تكون شأن الدول الأفريقية وحدها".

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا مع السلطات المالية بشأن المرحلة الانتقالية.

وجاء الإعلان عن انسحاب القوات الأوروبية من مالي عقب قمة جرت أمس الأربعاء في قصر الإليزيه وضمت ماكرون ومسؤولين أوروبيين وقادة أفارقة، كما تعقد اليوم الخميس قمة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ويهيمن على القمة الانسحاب العسكري الأوروبي من مالي بعد 9 سنوات من التدخل.

وتارا يحذر

بدوره، حذر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أمس الأربعاء من أن انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي "سيخلق فراغا، مما سيجبر جيوش غرب أفريقيا على البقاء في الخطوط الأمامية لمحاربة الجهاديين بمنطقة الساحل".

وزير خارجية مالي قال في مقابلة مع الجزيرة إن بلاده طلبت من باريس مراجعة الاتفاقية الأمنية المبرمة بينها من أجل حماية سيادة وحقوق بلاده

وكان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب قال في مقابلة مع الجزيرة أمس الأربعاء إن وقف فرنسا عملية "برخان" العسكرية أثر على خطط بلاده لنشر الأمن في البلاد، مضيفا أن طلب باماكو من باريس مراجعة الاتفاقية الأمنية معها "يأتي حماية لسيادة وحقوق مالي".

وبشأن العلاقات بين باماكو ومجموعة "فاغنر" الروسية، قال الوزير المالي إنه لا علاقة لحكومته بهذه المجموعة، مبينا أن الحديث عن هذه العلاقة يهدف إلى "تأليب القوى الدولية ضدنا".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) فرضت الشهر الماضي حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء بالسلطة سنوات عدة.

يشار إلى أن الجيش المالي استولى على السلطة في البلاد في يونيو/حزيران 2021، وعين شوغل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء، وتعهدت سلطات باماكو بإجراء الانتخابات بعد 5 سنوات.