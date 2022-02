نشرت وكالة رويترز تقريرا نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية قولها إن مسودة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تتضمن إجراءات متبادلة تنفذ على مراحل، وهو التقرير الذي نفت إيران صحته ووصفته بالمضلل.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوات الأولى تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء، فيما سيتم التعامل لاحقا مع رفع العقوبات الرئيسية بما فيها إعفاءات النفط الإيراني.

كما نقلت عن المصادر نفسها أن مسودة الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى تنص على تجميد إيران أنشطة التخصيب فوق 5%.

وفي تعليقه على التقرير، قال مصدر إيراني مطلع للجزيرة إن تقرير وكالة رويترز عن مسودة اتفاق نهائية في فيينا غير دقيق ومضلل ويعتمد التحريف.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الاتفاق النهائي لعودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون مختلفا عن تقرير رويترز الذي وصفه بالمحرف.

وأضاف خطيب زاده أن نشر معلومة غير صحيحة عن مفاوضات فيينا في شكل تقرير خبري هو أمر خطير، في حين نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن إيران لن تعلق التخصيب فوق 5% قبل توضيح موضوع العقوبات وخاصة النفطية.

ومن جهته، قال مستشار الوفد الإيراني في فيينا إن بعض الأوروبيين يعرقلون تقدم مفاوضات فيينا بطرح قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وأكد أن القضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي لن تدخل بأي اتفاق ويجب عدم إعاقة تقدم التفاوض.

وقال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إنه "مع اقترابنا من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمفاوضات".

As we are getting closer to an agreement on restoration of #JCPOA, the opponents of the nuclear deal are becoming more and more proactive in the public space trying to create unhealthy atmosphere around final stage of the #ViennaTalks.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 17, 2022