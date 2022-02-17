نشرت وكالة رويترز تقريرا نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية قولها إن مسودة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تتضمن إجراءات متبادلة تنفذ على مراحل، وهو التقرير الذي نفت إيران صحته ووصفته بالمضلل.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوات الأولى تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء، فيما سيتم التعامل لاحقا مع رفع العقوبات الرئيسية بما فيها إعفاءات النفط الإيراني.

كما نقلت عن المصادر نفسها أن مسودة الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى تنص على تجميد إيران أنشطة التخصيب فوق 5%.

وفي تعليقه على التقرير، قال مصدر إيراني مطلع للجزيرة إن تقرير وكالة رويترز عن مسودة اتفاق نهائية في فيينا غير دقيق ومضلل ويعتمد التحريف.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الاتفاق النهائي لعودة واشنطن للاتفاق النووي سيكون مختلفا عن تقرير رويترز الذي وصفه بالمحرف.

همچنین ایران تعلیق غنی‌سازی بالای ۵ درصد را هیچگاه قبل از مشخص شدن مساله تحریم‌ها و بخصوص تحریم نفتی و دریافت پول‌های فروش از طریق مبادی رسمی انجام نخواهد داد — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 17, 2022

وأضاف خطيب زاده أن نشر معلومة غير صحيحة عن مفاوضات فيينا في شكل تقرير خبري هو أمر خطير، في حين نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن إيران لن تعلق التخصيب فوق 5% قبل توضيح موضوع العقوبات وخاصة النفطية.

ومن جهته، قال مستشار الوفد الإيراني في فيينا إن بعض الأوروبيين يعرقلون تقدم مفاوضات فيينا بطرح قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وأكد أن القضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي لن تدخل بأي اتفاق ويجب عدم إعاقة تقدم التفاوض.

وقال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إنه "مع اقترابنا من العودة للاتفاق النووي ينشط الرافضون لخلق بيئة غير صحية تحيط بالمفاوضات".

As we are getting closer to an agreement on restoration of #JCPOA, the opponents of the nuclear deal are becoming more and more proactive in the public space trying to create unhealthy atmosphere around final stage of the #ViennaTalks. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 17, 2022

وأضاف مع اقترابنا من التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي أصبح معارضو الاتفاق أكثر فاعلية لخلق جو غير صحي حول المرحلة النهائية.

اتفاق على بُعد خطوات

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الاتفاق بات على بُعد خطوات، وإنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأنه سوى أيام.

بدوره، قال المندوب الصيني وانغ غون إن المحادثات في مرحلتها الأخيرة، وعلى بعد خطوات من الاتفاق النهائي.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إن أطراف المفاوضات، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة، اقتربت -أكثر من أي وقت مضى- من التوصل إلى اتفاق.

وشدد باقري على أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، ما لم يشمل هذا الاتفاق كل شيء.

وطالب أطرافَ التفاوض بالتحلي بالواقعية وتجنب العناد والاستفادة من دروس السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات جادة.

المرحلة الحاسمة

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة في خضم المراحل النهائية من المحادثات المعقدة غير المباشرة مع إيران، للعودة إلى الاتفاق النووي.

ووصف برايس المحادثات بأنها في المرحلة الحاسمة لتحديد مصير العودة للاتفاق، وأضاف نحن مخلصون وحاسمون في جهودنا لاختبار ما إذا كان يمكن تحقيق العودة المتبادلة، وما زلنا نعتقد أنها أفضل سبيل لفرض قيود دائمة يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي.





نقاط خلاف جوهرية

حديث الطرفين -الأميركي والإيراني- عن اقتراب المفاوضات النووية من نهايتها لا يلغي من الأذهان أن المسافة المتبقية لا تقل صعوبة عما تم إنجازه.

فالجانب الأميركي يؤكد أنه لم يتبق سوى أسابيع قبل ضياع فرصة العودة إلى الاتفاق النووي، وبالتالي فإن إخفاق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق سيعني ضياع المزايا التي ستوفرها واشنطن للجانب الإيراني.

في المقابل، تعتبر طهران أن حديث المُهل مجرد ضغوط نفسية عليها، لن تدفعها إلى تقديم تنازلات، وأن هذه الوسيلة أثبتت إخفاقها في السابق.

وتبقى النقطة الجوهرية في الخلاف الإيراني مع واشنطن هي أن طهران ترغب برفع حزمة كبيرة من العقوبات تتخطى حزمة العقوبات القصوى التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

غير أن إدارة بايدن لا تزال مصرّة على أن بعض العقوبات غير النووية ستظل سارية، ولا سيما تلك المتعلقة بملفات حقوق الإنسان والإرهاب.

ويطالب الجانب الإيراني أيضا بضمانات قانونية تمنع أي إدارة أميركية من الانسحاب من الاتفاق النووي؛ غير أن إدارة بايدن تصرّ على عدم قدرتها على تأمين مثل هذا الالتزام من قبل الكونغرس الأميركي.

وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 160 نائبا جمهوريا في مجلس النواب وجهوا رسالة إلى بايدن، الأربعاء، أكدوا فيها عدم امتلاكه السلطة لتقديم أي ضمان تطالب به إيران في هذا المجال.

محادثات مع كوريا الجنوبية

وفي مؤشر على بدء مسيرة رفع العقوبات عن إيران، أعلن المصرف المركزي الإيراني عن إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات الأميركية، والبالغة 7 مليارات دولار.

وجاء إعلان المصرف الإيراني بعد إعلان آخر من كوريا الجنوبية عن محادثات يجريها وفد مالي ونفطي إيراني في سول، وهو ما اعتبرته وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية أولى خطوات إيران للعودة إلى سوق النفط في حال تم رفع العقوبات، علما بأن كوريا الجنوبية تُعد مستوردا رئيسيا للخام الإيراني الخفيف.

خامنئي: طهران بحاجة إلى طاقة نووية سلمية

وفي السياق ذاته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده لا تسعى للأسلحة النووية، وإنما للاستفادة السلمية من التقنية النووية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى انتفاضة مدينة تبريز، أوضح المرشد الإيراني أن بلاده ستحتاج للطاقة النووية السلمية، وأن من سمّاهم الأعداء يسعون لمنع طهران من امتلاك هذه التقنية العلمية المتطورة.

وأضاف "الأعداء فرضوا علينا عقوبات على خلفية برنامجنا النووي وهم يعلمون أنه برنامج سلمي وأننا لا نسعى لامتلاك السلاح النووي"، و"يجب أن نعمل على إفشال العقوبات. لدينا فريق يسعى عبر الدبلوماسية لرفع العقوبات وهذا أمر جيد، لكن الأهم وهو إفشال هذه العقوبات بالاعتماد على قدراتنا الداخلية".