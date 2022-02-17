للمرة الثانية خلال هذا الشهر.. قصف إسرائيلي بصواريخ أرض-أرض جنوب دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت مساء أمس الأربعاء هجوما بعدة صواريخ أرض-أرض من هضبة الجولان استهدف جنوب العاصمة دمشق، مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وبدورها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وذكرت الوكالة أن الضربة أدت "لوقوع بعض الخسائر المادية"، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام" قرب دمشق.

ويعد هذا ثاني استهداف من نوعه يطال محيط العاصمة السورية خلال فبراير/شباط الحالي، إذ قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من هذا الشهر مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت إسرائيل حينها إنه جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر باستمرار أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.