سياسة|سوريا

للمرة الثانية خلال هذا الشهر.. قصف إسرائيلي بصواريخ أرض-أرض جنوب دمشق

epa07023678 A handout photo made available by the Syria's Arab News Agency (SANA) shows a missile over the Damascus International Airport, in Damascus, Syria, 15 September 2018. According to State News Agency SANA reports, the Syrian Arab Army's air defenses responded to an alleged Israeli missile attack on Damascus International Airport and shot down a number of enemy missiles. EPA-EFE/SANA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
مشهد لقصف إسرائيلي سابق استهدف محيط مطار دمشق (وكالة الأنباء الأوروبية-أرشيف)
17/2/2022

قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت مساء أمس الأربعاء هجوما بعدة صواريخ أرض-أرض من هضبة الجولان استهدف جنوب العاصمة دمشق، مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وبدورها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وذكرت الوكالة أن الضربة أدت "لوقوع بعض الخسائر المادية"، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام" قرب دمشق.

ويعد هذا ثاني استهداف من نوعه يطال محيط العاصمة السورية خلال فبراير/شباط الحالي، إذ قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من هذا الشهر مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت إسرائيل حينها إنه جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر باستمرار أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر : وكالات