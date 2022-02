حماس تدين اعتزام أستراليا تصنيفها "منظمة إرهابية"

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه أستراليا نحو إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة أن القرار ينتهك القانون الدولي، ودعتها إلى التراجع عنه.

وقد أعلنت أستراليا اليوم الخميس اعتزامها تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن رئيس الوزراء سكوت موريسون يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة "منظمة إرهابية" بموجب القانون الجنائي في البلاد.

وأضافت أندروز -في بيان- أن حكومة موريسون لا تتسامح مطلقا مع "العنف"، وستواصل التركيز على الحفاظ على الأستراليين في مأمن من "الإرهاب والتطرف العنيف".

وعدّت حركة حماس في تصريح صحفي هذا التوجه انحيازا للاحتلال الإسرائيلي، على حساب عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وازدواجية معايير تكرّس وتدعم احتلالا عنصريا يمارس أبشع جرائم القتل، وينتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام العالم.

وأكدت الحركة أن هذا التوجه لدى الحكومة الأسترالية، يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حقّ الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني، الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، التي طالبت بمساءلته عن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضدّ الفلسطينيين.

ودعت الحكومة الأسترالية إلى العدول عن هذا "القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية".

وشددت الحركة على أنها حركة تحرّر وطني منتخبة من الشعب الفلسطيني في انتخابات ديمقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحرية والعودة وتقرير المصير.

وبالمقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس إن توجه الحكومة الأسترالية بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية يمثل قرارا مهما.

Australia’s upcoming decision to designate Hamas as a terror group in its entirety, is an important one.

Here’s why: pic.twitter.com/zFQjF5niZj

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 17, 2022