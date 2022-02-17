تزامنا مع أزمة أوكرانيا.. بيلاروسيا تعلن استعدادها لاستقبال أسلحة نووية روسية

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو -اليوم الخميس- أن بلاده ستكون على استعداد لاستقبال "أسلحة نووية" في حال وجود خطر من قبل الغربيين، وذلك مع تزايد التوتر بين الجارتين روسيا وأوكرانيا.

وقال لوكاشينكو، وهو حليف لروسيا، "إذا اقتضت الحاجة… فسننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا"، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية.

وأكد لوكاشينكو أن هذا قد يحصل إذا اتخذ خصوم وأعداء بلاده تدابير غبية، بحسب وصفه.

وأضاف رئيس بيلاروسيا -المجاورة لأوكرانيا شمالا- "إذا لم تكن هناك تهديدات من دول غير صديقة تجاه بيلاروسيا، فلن تكون هناك حاجة إلى أسلحة نووية لمئة سنة".

وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، تخلت بيلاروسيا عن الأسلحة النووية المنشورة على أراضيها ووافقت على إعادتها إلى روسيا، وذلك على غرار جمهوريات سوفياتية أخرى، ومنها أوكرانيا.

ونص الدستور البيلاروسي في ذلك الحين على أن تبقى البلاد "منطقة خالية من الأسلحة النووية"، غير أن هذه المادة يسعى لوكاشينكو لتبديلها كي تصبح "تستبعد العدوان العسكري انطلاقا من أراضي بيلاروسيا"، ومن المقرر طرح هذا التعديل في استفتاء شعبي بعد 10 أيام.

وسبق أن أعربت واشنطن عن قلقها من أن يتيح هذا التعديل الدستوري المتوقع، نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الخميس- أن قواتها ستبدأ مغادرة بيلاروسيا الأحد المقبل، بعد انتهاء مناورات تجريها هناك منذ أيام.