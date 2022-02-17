ركيزة المعارضين هنا أن "ضجيج الحرب" مستمر في أروقة السياسية ووسائل الإعلام الغربية، رغم مرور أيام وساعات حُددت كموعد لبداية "الغزو"، ورغم كل حديث عن انسحاب القوات الروسية بعيدا عن الحدود.

كييف- أصوات معارضة "نادرة"، منبرها الرئيس مواقع التواصل، لكنها بدأت تتعالى في أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، بنبرة انتقاد واتهام حادة، موجهة صوب دول الغرب عموما، والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

هذه الأصوات ترى أن واشنطن وحلفاءها يدفعون نحو نشوب الحرب أكثر من استعداد الروس لها، وأن الذعر الذي نشروه حول "الحرب الوشيكة" ألحق ضررا بالبلاد أكثر مما ألحقته حشود روسيا العسكرية قرب الحدود.





ضجيج حرب مستمر

ركيزة المعارضين هنا أن "ضجيج الحرب" مستمر في أروقة السياسية ووسائل الإعلام الغربية، رغم مرور أيام وساعات حُددت كموعد لبداية "الغزو"، ورغم كل حديث عن انسحاب القوات الروسية بعيدا عن الحدود.

في منشور له على فيسبوك، كتب إيهور هوجفا -وهو رئيس تحرير موقع "سترانا" (البلد) المعارض الذي أغلقته سلطات أوكرانيا قبل مدة- فقال "مرت ساعات الصفر جميعها، ولم تهدأ نفوس الغرب، بل جعلوا الأمر مفتوحا، بمعنى أننا لسنا أمام غزو وشيك، بل أمام مخاوف لن تنتهي!".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وبريطانيا مصممتان على مواصلة برنامج "حرب وهمية"، بغض النظر عما يحدث بالفعل"، على حد قوله.

وأوضح "يفعلون هذا للدفع نحو مفاوضات عالمية مع روسيا، تتعلق بعدة قضايا مهمة، منها الجدل حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طبعا، وصراع الولايات المتحدة مع "غازبروم" على سوق الغاز الأوروبية".

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حرب "وهمية" وتداعيات

ويتحدث المعارضون هنا عن تداعيات هذا الضجيج، وما سببه من ذعر عالمي، أثر على الداخل الأوكراني، أكثر من تأثير مخاوف نشوب الحرب نفسها.

ويعتبر يوري دودكين السياسي المعارض في حزب "منصة المعارضة – من أجل الحياة" أن "عملية الغرب لإجبار روسيا على الحرب أخفقت"، على حد قوله.

ويكتب ساخرا وزير الصحة السابق ماكسيم ستيبانوف (في حكومة دينيس شميهال الحالية) "بايدن يعلن موعدا جديدا للغزو. أقترح تنظيم "يوم الوحدة" دوريا كل أسبوع من الآن فصاعدا".

ويقول الكاتب ماكسيم مينين "أوكرانيا أكثر من يعاني جراء "حرب وهمية" ضخمها الغرب، وبسبب الذعر، يحجم المستثمرون، وتسحب الأموال، وتتراجع قيمة سندات اليورو بشكل كبير، وتتوقف شركاتنا الجوية عن العمل، وتتأثر حركة الطيران والنقل البحري بسبب مخاوف شركات التأمين".

اعتماد على "مديرين أجانب"

ويعتبر مينين أن الغرب بما سبق يدفع نحو مزيد من اعتماد أوكرانيا على من يصفهم بـ"المديرين الأجانب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة قبل غيرها.

ويوضح "واضح أن الغرب لا ينوي التوقف عن إثارة "الهستيريا"، ولهذا فإن الأوضاع ستزيد سوءا، والبلاد ستلجأ إلى اقتراض المال لإنقاذ الاستثمارات واقتصادها المتعثر أصلا؛ لكنها لن تستطيع ذلك إلا بضمانات من قبل الولايات المتحدة، أو صندوق النقد، أو من قبل حكومات غربية أخرى.





الحل في "عدم الانحياز"

وبناء على ما سبق، يعرض هؤلاء -وغيرهم قلة- حلا مثيرا لجدل كبير، يصل حد اتهام أصحابه بالموالاة لروسيا، وخيانة تطلعات البلاد نحو مكان في عالم الغرب.

يقول الكاتب ماكسيم مينين "في مثل هذه الحالة التي نحن فيها، سيكون من الصواب أن تبذل السلطات الأوكرانية كل جهد ممكن لإنهاء التوتر، وهذا يشمل إعلان وضع "عدم الانحياز"، أي التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وأثار تساؤلا في هذا الإطار "الحلف أعلن مرارا وتكرارا أنه لا ينوي القتال من أجل أوكرانيا، ولن يقبل انضمامها إلى صفوفه في المستقبل القريب، فلماذا نتمسك بهذا المسعى؟!".

لكن مينين أقر بأنه "يصعب تصور أن تتبع السلطات الأوكرانية هذا الطريق. إنها ماضية في اتجاه مختلف تماما".

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حرب على "الثقة"

لكن الغالبية العظمى في أوكرانيا، ومن على جميع المنابر الرسمية والإعلامية، تكاد تجمع على أن المخاوف باقية، وأن من أهداف روسيا والموالين لها أن يشكك الأوكرانيون بنزاهة وموضوعية "الشركاء" في الغرب.

يقول إيهور كوهوت مدير مركز "التحليل السياسي" إن "المعارضة الموالية لروسيا تحاول تسجيل أهداف واحتسابها بعد انتهاء وقت المباراة. الكل يعلم من العدو ومن الحليف؛ وغالبية الأوكرانيين تثق بالحلفاء، ولا تتوقع خيرا من حشود روسيا بطبيعة الحال".

وأضاف "نعم، الذعر يضر ولا ينفع، حتى لو وقعت الحرب، لكن الأخيرة قد تكون كارثية على جميع نواحي الحياة في أوكرانيا، وربما على العالم بأسره، لكن أولئك (المعارضين) يدفنون رؤوسهم في التراب عندما يتجاهلون هذه الحقيقة"، على حد وصفه.