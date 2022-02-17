القاضي المتهم اتهم لجنة الجرد بـ"سرقة تحف نادرة".. مصر تحظر النشر في قضية "شقة الزمالك"

القاهرة- أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها قاض كبير وزوجته بالاتجار بالآثار، والمعروفة إعلاميا بشقة الزمالك، وحدد رئيس المحكمة جلسة في 19 فبراير/شباط الجاري، لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة.

يأتي القرار بعد يوم من نشر موقع "مصراوي" نص تحقيقات النيابة مع مالك الشقة، المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية بدولة الكويت، والتي برر فيها حيازته لآلاف التحف والقطع الأثرية بأن لديه هواية "مرضية" لجمع الأعمال الفنية، وكان ينوي عمل متحف خاص به.

كما يأتي القرار أيضا بعد يوم من نشر موقع مصري تصريحات منسوبة للقاضي المتهم يوجه فيها اتهامات إلى لجنة الجرد بسرقة بعض القطع الفريدة من الشقة، كما اتهم اللجان الفنية وعلى رأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيري بعدم الدقة في توصيف القطع.

هواية مرضية

وبدأ موقع "مصراوي" الاثنين الماضي بنشر أجزاء من تحقيقات النيابة مع القاضي المتهم أحمد عبد الفتاح، والتي أقر خلالها بامتلاكه وزوجته للشقة والمتجر اللذين عُثر داخلهما على القطع الأثرية، موضحا أنه استأجرها في سبعينيات القرن الماضي كمسكن للزوجية، ثم قام قبل إعارته للعمل بالخارج بإعداد الشقة لتخزين مقتنياته القيمة داخلها، حيث غيّر الأبواب والنوافذ بأخرى نوع خاص يصعب فتحها.

وأعرب عبد الفتاح -خلال التحقيقات- عن قناعته بعدم أثرية عدد كبير من القطع، مثل تلك المملوكة لأسرة "محمد علي"، مشيرا إلى أنه اشترى بعضها عبر مزادات علنية أقامتها الحكومة المصرية، فيما ورث بعضها من أجداده، مشيرا إلى أن قانون الأثار الحالي عُرض عليه -قبل إقراره- لإبداء الرأي القانوني فيه، وأنه قال حينها إن تعريف الأثر في هذا القانون تعريف مطاط وبالغ السعة وغير محكم ومجهل ولا يجب تركه للجهة القائمة على تطبيقه لأنه أطلق العنان لها.

كما زعم المتهم أن توصيف بعض القطع كان خاطئا، وأنه فوجئ خلال العرض الذي قامت به النيابة بوجود "فازة" صناعة صينية قام اشتراها من سوق الجمعة في الكويت مقابل 5 دنانير كويتية، وتم توصيفها على أنها آثار، مشيرا إلى أنه عرض على مجلس الدولة (هيئة القضاء الإداري في مصر) في 3 مرات مختلفة عمل متحف باسم المجلس بشرط أن تكون هيئة الآثار هي المشرفة عليه.

وختم المتهم أقواله -وفق موقع مصراوي– بأن لديه هواية -بصورة مرضية- لجمع التحف والأعمال الفنية بدون اهتمام بمدى أثريتها لشغفه بأشكالها وجمالها، وأن القطع الأثرية التي تم ضبطها حصل عليها خلال 60 عاما هي عمر هذه الهواية، مبديا في نهاية التحقيقات رغبته في تسليم كافة مقتنياته المضبوطة سواء الأثرية أو الموصى بتسجيلها كآثار إلى المجلس الأعلى للآثار.

وفي حوار له مع موقع "بصراحة"، وجه المستشار المتهم اتهاما للجنة الجرد الأولى التابعة لوزارة الآثار بـ"سرقة قطع نادرة وأنتيكات في غياب النيابة"، واتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري بترويج الأكاذيب إعلاميا حول مقتنيات الشقة، مستدلا بوجود "تابلوه" رسم للزعيم الراحل مصطفى كامل، سجلته اللجان الفنية على أنه رسم للزعيم أحمد عرابي، كما أن عرض للنيابة مضبوطات تتضمن الإشارة إلى جعران يخص الملكة الفرعونية حتشبسوت، بينما لم تذكر التقارير الفنية أي شيء حول الجعران وعلاقته بحتشبسوت.

وكان النائب العام المصري قد أمر مطلع يناير/كانون الثاني الجاري بإحالة المستشار أحمد عبد الفتاح حسن وزوجته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، لكن المحكمة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مليون جنيه مصري (الدولار نحو 15.7 جنيها)، وأمرت كذلك بضبط وإحضار الزوجة التي قالت التحقيقات إنها هاربة داخل البلاد.

وقالت النيابة العامة -في بيان- إنها أمرت بإخلاء سبيل القاضي، مبررة هذا التصرف بما وصفتها بـ"اعتبارات تتعلق بتقدير مدى توفر مبررات استمرار حبسه احتياطيا المنصوص عليها قانونا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها"، مشيرة إلى أنه تم إدراج اسمه واسم زوجته في قوائم الممنوعين من السفر.

وبدأت قصة الشقة بالمصادفة -على حد تعبير وسائل إعلام مصرية- عندما قامت شرطة تنفيذ الأحكام باقتحام الشقة في يونيو/حزيران الماضي، لتنفيذ حكم صادر لأحد المواطنين بتمكينه من الشقة، وأثناء الفحص اكتشفت الشرطة كمية كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف المختلفة، كما وجدت سردابا سريا داخل الشقة يضم قطعا ولوحات أثرية تعود إلى عصور مصرية مختلفة، حتى إن الإعلام المصري أطلق عليها لقب "مغارة علي بابا"، وهو تعبير مستقى من القصة الشعبية الشهيرة التي وجد فيها الحطاب علي بابا مغارة مملوءة بالجواهر التي سرقها بعض اللصوص فاستولى عليها.