يقول شهود العيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب نهاد البرغوثي قبل وقوع مواجهات ومن دون أن يشكّل أية خطورة عليهم، مما أصابه برصاصة في بطنه أدت إلى استشهاده خلال دقائق.

رام الله- عندما استشهد ابن قريته وجاره عمار الطيراوي بالرصاص الإسرائيلي قبل 5 أعوام، كان الشاب نهاد البرغوثي يردد أمام والدة الشهيد "يا أم عمار نيالك يا ريت أمي بدالك". فتغضب، لكنه كان يعيد ذلك على مسامعها ويوصيها "بعدم البكاء في جنازته".

نجوى البرغوثي (والدة نهاد) كانت تعلم جيدا صدق أمنيته؛ فحديثه عن الشهادة لم ينقطع يوما منذ أن بدأ يعي ما حوله في هذه الحياة، تقول "منذ كان عمره 12 عاما وفي كل مواجهات مع الاحتلال عند البوابة العسكرية كنت أعلم أنه هناك فأذهب لإعادته للبيت".

ولكن ظهر الثلاثاء خرج نهاد -ابن 19 عاما- ولم تستطع والدته إعادته للبيت؛ فقد استشهد بالرصاص الإسرائيلي، وهذه المرة كانت من دون مواجهات وليس كما جرت العادة، كأن جنود الاحتلال الذين عرفوه جيدا طوال سنوات استهدفوه مباشرة.

أصيب نهاد البرغوثي -حسب المصادر الطبية- برصاصة من النوع الحي اخترقت بطنه واستقرت في أحشائه؛ مما أدى إلى استشهاده في غضون دقائق من إصابته.

والدة الشهيد نهاد البرغوثي (وسط) أثناء تشييعه في قريته كفر عين إلى الشمال الغربي لرام الله وسط الضفة الغربية (الجزيرة)

"كان بيته في الجنة"

كانت والدته ظهر الأربعاء -وقبيل تشييعه- تتذكر وصيته لها "بعدم البكاء" وسط هتاف عشرات النسوة اللاتي رافقنها "خلي الشهيد بدمه وألف تحية لأمه"، فتتحامل على نفسها لتعود بعد دقائق للبكاء، وهي تقول "اللي مصبرني أنه نال ما تمناه".

ورغم تعبها الشديد أصرت الأم على المشاركة في كل مراسم التشييع من خروج جثمانه من المستشفى الاستشاري (شمال رام الله وسط الضفة الغربية)، حتى وصوله إلى البيت لوداعه، مرورا بمدرسة القرية حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه، ثم إلى المقبرة التي تقع على جبل مطل في المنطقة الشمالية من القرية، فهي "الطريق الأخيرة التي سأرافقه فيها" كما قالت.

تستذكر أم نهاد في حديثها للجزيرة نت آخر الساعات قبل خروجه من المنزل، عندما قالت له إنها لم تستطع إعداد وجبة الإفطار بسبب نفاد أسطوانة الغاز، فحملها على ظهره وتوجه لاستبدالها طالبا منها أن تعد له الإفطار ليتناوله بصحبتها، ولكنه خرج قبل ذلك.

وحسب الوالدة، فإن الشهيد لم يسعَ لعمل ثابت أو للزواج، فمنذ صغره يرى نفسه "شهيدا"، وعندما يقول له والده إنه سيقوم ببناء منزل له ليتزوج يقول "إن بيته ليس بالدنيا وإنما بعد استشهاده في الجنة".





أسير وجريح وشهيد

تحاملت الأم على ألمها في وداعه بمنزل العائلة في قرية كفر عين، لكن شقيقته الكبرى أسيل فقدت وعيها أكثر من مرة، وكانت تردد عندما تصحو معاتبه "كنت تعتقل وتُصاب ثم تعود إلى البيت، ولكن كيف لك ألا تعود هذه المرة؟"

وعلى صغر سنة، اعتقل نهاد البرغوثي 3 مرات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في المرة الأخيرة بداية العام الحالي، وفي إحدى المرات أصيب قبل اعتقاله في رقبته وكانت جروحه خطيرة، ولكنه استعاد عافيته وعاد إلى المواجهات بعد الإفراج عنه. وفي كل مرة يعتقل فيها -كما تقول الوالدة- كان يرفض أن تقوم والدته بزيارته في السجن.

كان نهاد يتعرض للاعتقال والإصابة بسبب مشاركته في المواجهات التي تدور عند البوابة العسكرية التي أقامها جنود الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح المجاورة لقريته، وتماما حيث استشهد الثلاثاء.

يعرفه أهالي قرية النبي صالح جيدا، فهو دائم التواجد في القرية، ويشارك في كل المواجهات مع جنود الاحتلال الذين يواصلون استفزاز أهالي القرية والتجول الدائم فيها.

خلال توجهنا إلى الجنازة توقفنا بالقرب من بقالة على الطريق الواصل بين قرية النبي صالح وقرية الشهيد، وبادرنا صاحبها عندما علم أننا في طريقنا لتغطية جنازته بالقول إن أبناء القرية يعدونه واحدا منهم، فهو دائم التواجد فيها ولا يغيب عن الدفاع عنها إلا عندما يكون معتقلا.

وتقع قرية النبي صالح إلى الشمال الغربي لمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، وتلاصقها قرية كفر عين، وعلى مدخلها أقامت سلطات الاحتلال بوابة حديدية يتمركز عليها جنودها دائما. وإلى جانبها بُني برج عسكري وعزز الاحتلال تواجده وتحكمه بالقريتين ببوابه ثانية يغلقها حسب مزاج الجنود، مما يقطع الطريق بالكامل على القريتين.

وخلال مسيرة التشييع التي شارك فيها الآلاف من أبناء المنطقة، قال بلال التميمي -الناشط في لجان مقاومة الاستيطان- للجزيرة نت إن تواجد الجنود الدائم في محيط القرية يخلق استفزازا للشبان والأهالي، وسرعان ما يتحول إلى مواجهات يطلق خلالها الجنود الرصاص الحي.

وبشكل يومي ينصب الجنود حاجزا متحركا على مدخل القرية في أوقات فتح البوابة العسكرية صباحا ومساءً، إلى جانب الجولات التي يقوم بها الجنود مشاةً داخل القرية، كما حدث حين استشهد نهاد البرغوثي.

آلاف الفلسطينيين شاركوا في تشييع الشهيد نهاد البرغوثي الذي قتله الاحتلال في استهداف مباشر بقرية النبي صالح قرب رام الله (الجزيرة)

استهداف مباشر

يقول زياد التميمي، شاهد العيان من قرية النبي صالح، للجزيرة نت إن 5 جنود تقدموا من البرج العسكري إلى قلب القرية، حينها بدأ الشبان إنذار بعضهم البعض، وقبل أن تندلع المواجهات قام الجنود بإطلاق رصاصة في الهواء، ثم رصاصة ثانية أصابت نهاد البرغوثي.

ولا يبعد منزل التميمي سوى نحو 100 متر عن البرج العسكري ومكان استشهاد البرغوثي، فكان أول الواصلين هو وشقيقه إليه، وكان الشاب شبه فاقد للوعي، وقدما له الإسعافات الأولية وسألاه عن إصابته، ولكنه لم يستطع الرد، ونقلاه بمركبة خاصة للمستشفى حيث فقد وعيه تماما في الطريق.

ويرجّح التميمي ما ذهبت إليه العائلة، من أن إطلاق الرصاص باتجاه الشهيد كان استهدافا مباشرا له، فلم تندلع مواجهات في المكان تستدعي إطلاق الرصاص، ولم يشكّل الشاب أية خطورة على الجنود. وقال التميمي "حسب ما رأيته، ما جرى كان عملية اغتيال للشهيد".