"الغلاء يا ريّس".. الحكومة المصرية تمهد لزيادة أسعار الخبز والوقود

القاهرة – تحت شعار "غلاء الأسعار يا ريّس" عبّر مصريون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي مهد فيه رئيس الوزراء لموجة جديدة من الغلاء بالبلاد، عبر إقرار زيادة في سعر الخبز المدعوم، كما توقع زيادة سعر الوقود خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، ما يعني زيادة متوقعة في أسعار السلع ووسائل المواصلات.

وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إقرار زيادة وصفها بالطفيفة في سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن آخر "تحريك" لسعر الخبز المدعوم كان عام 1988، وكانت تكلفته على الدولة 17 قرشا، أما الآن فقد وصلت تكلفة الرغيف على الدولة 65 قرشا (الدولار = 15.71 جنيها)، على حد قوله.

وقال مدبولي إن الحكومة تتأنى في التعامل مع كل ما يتعلق بمنظومة الخبز، واستمرار دعمه لضمان وصوله إلى كل الفئات المستحقة، وإن الدولة وضعت مجموعة من السيناريوهات لزيادة سعر الخبز بعد الرجوع إلى الخبراء، وراعت فيها عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا واحتياجا قدر الإمكان.

وحول أسعار الوقود، قال مدبولي إن الزيادة التي فرضتها حكومته على أسعار الوقود مؤخرا لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا، بنسبة وصلت 54%، وهو ما سيلقي بتبعاته مستقبلا على قرارات اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة أسعار بيع بعض أنواع الوقود كل 3 أشهر.

وأوضح مدبولي أنه تابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال الدولة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الكاميروني بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لرفع أسعار البنزين، مؤكدا أن الدولة حاولت بجهود مضنية ألا تُحمّل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه في الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات، فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، وفق بيان مجلس الوزراء.

واعتبر أن نحو 35% من نسبة التضخم في مصر حاليا قادمة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن عالميا، متوقعا بلوغ التضخم نسبة 5.5% في دول العالم المتقدم، تصل إلى 7.5% بالولايات المتحدة، في أعلى معدل للتضخم تشهده أميركا منذ 40 عام، على حد قوله.

"الغلاء يا ريّس"

في سياق متصل، تصدر وسم "غلاء الأسعار يا ريّس" موقع تويتر في مصر، وطالب خلاله مؤيدون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع حد لغلاء الأسعار المتزايد.

وطالب المؤيدون السيسي بوضع آلية لمراقبة الأسعار، ومكافحة جشع التجار المتزايد، مؤكدين أن مطالبتهم ليست معارضة للنظام، ولكنها رجاء منهم للرئيس "كبير الأسرة المصرية"، وفق وصف بعضهم.

في المقابل، سخر معارضون من مؤيدي السيسي الذين يشتكون غلاء الأسعار "والذين خرجوا أخيرا للاعتراض على أوضاع البلاد بعد ما طالهم الغلاء، رغم كل تحذيرات المعارضة، التي طالما هاجموها واتهموها بالخيانة لاعتراضها على الحكومة في أوقات سابقة"، وفق وصف نشطاء ومغردين.

#مراقبه_الاسعار_ياريس #غلاء_الاسعار_ياريس

دى مش دعوه. للخروج علي الرئيس السيسي

احنا بنطالب من نور عنينا لفته ونظره انسانيه لمراقبة الاسعار. ووضع حد لجشع التجار بتفعيل دور الرقابه علي الأسواق pic.twitter.com/BW9TKgufvs — Ah_me-d A-li (@AhmedAl97868244) February 16, 2022

#غلاء_الأسعار_ياريس

محتاجين رقابه ومعاقبه لكل تاجر يلعب بالاسعار

في كل محافظات مصر بالاخص المدن الجديده اللي التاجر مستحوذ عليها

محتاجين رقابه وخفض الاسعار لان مابقاش في نسبه وتناسب مع مرتبنا والاسعار اللي كل يوم في زياده مستمره @AlsisiOfficial — Magy tahon 🇪🇬🦋💞 (@magyalitahon233) February 16, 2022

#غلاء_الاسعار_ياريس الناس خايفه تشترك ف الهاشتاج وكان مثلا هيتقال عليهم خونه

يااجدعان احنا بشر ولينا قوة تحمل واللي بنطالب بي هو رفع الضغط والحموله ع المواطن شويه

مال ده بالخيانه أو بانتقاد الريس أو رفضنا له

ما نكبر بقي حبه ونعقل — 🍓 إينو ….المشاغبه 🍓 (@Nonnnnn2266) February 16, 2022

#غلاء_الاسعار_ياريس

احنا بنكتب للرئيس @AlsisiOfficial

اللي هو ابونا وربنا يعينه على اللي هو فيه احنا اكتر من ١٠٠ مليون مواطن بس حقيقه الناس تعبت اوي

واحنا مش اخوان علشان نمشي على مبدأ السمع والطاعة

احنا لو في غلط بنكتبه يا ريس

انزل يا ريس الأماكن الشعبيه واسأل بنفسك وهتشوف العجب — #αℓℓємвαу153 (@ll_153) February 16, 2022

#غلاء_الاسعار_ياريس

الحكومة مصممة تشمت البعدا فينا. وشغاليين ترديد جملة. تستاهلوا مش انتم الى طبلتم وغنيتم ورقصتم فى اللجان وقلته انكم سياسوية. .طيب اشربوا بقى. !!! — Ahmed Gomaa Aswan (@AswanGomaa) February 17, 2022

ايوه يابرايز الوضع اتغير خالص دلوقتي السيساويه واللجان بيشتكوا من ارتفاع الاسعار وعاملين هاشتاج #غلاء_الاسعار_ياريس pic.twitter.com/jWBeNjxV7U — ✌ مغرد ✌ (@mugharad) February 16, 2022