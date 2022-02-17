يرى البعض أن ملاحقة رياض سلامة قد تكرس الخلاف بين الأجهزة الأمنية، وتحديدا بين قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وأن ثمة نقاشا سياسيا جديا بدأ منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ في أغسطس/آب 2020، وجوهره البحث عن بديل لسلامة لدى طرح بند خطة الإصلاح والتعافي الاقتصادية والمالية

بيروت– بلغت المواجهة السياسية والقضائية ذروة جديدة في لبنان مع مداهمة جهاز "أمن الدولة" أماكن تواجده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون التمكن من إحضاره، علما أن لديه فريقا أمنيا تابعا لقوى الأمن الداخلي مكلفا بحمايته كحاكم للمركزي.

وتأتي الملاحقة بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد تخلف سلامة عن حضور 3 جلسات استماع أمامها، في إطار الشكاوى المقدمة ضده من قبل ناشطين بتهم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وتبديد المال العام، واقتراف الغش.

واستكملت عون تحركاتها القضائية أمس الأربعاء بالادعاء على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة عرقلة تنفيذ مذكرة قضائية والإخلال الوظيفي، وتم تحديد موعد لاستجوابه الأسبوع المقبل عبر مراسلة لوزارة الداخلية.

ونفت قوى الأمن الداخلي منع عناصر أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار سلامة.

وتعددت الروايات حول ظروف ملاحقة سلامة وتفاقم السجال السياسي باتهام تيار المستقبل (برئاسة سعد الحريري) رئيس الجمهورية ميشال عون بالوقوف خلف قرار ملاحقة سلامة، واستنكر الادعاء على اللواء عثمان، معتبرا أن القاضية تحقق أهداف "التيار الوطني الحر" (برئاسة جبران باسيل)، على أبواب الانتخابات النيابية، في حين نفت رئاسة الجمهورية اتهامات الوقوف خلف تحركات القاضية.

ايهما افضل ان يعتقل جهاز امن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية ام ان نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار .ومن جهة اخرى لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الاميركية للجيش اللبناني وكأن الامر كان سريا #لبنان pic.twitter.com/OEye8HktyS — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 16, 2022

ما قصة غادة عون مع سلامة؟

في السياق العام، توصف غادة عون بـ"المتمردة" والحالة الفريدة في الجسم القضائي، ويتهمها خصومها بأنها رأس حربة قضائية بالملفات التي تخدم المعارك السياسية لفريق رئيس الجمهورية عون وصهره باسيل.

والعام الماضي، ادعت على سلامة ورئيس مجلس إدارة مصرف "إس جي بي إل"(SGBL) أنطوان صحناوي بجرائم تهريب الأموال، والتلاعب بسعر صرف الدولار، وضرب العملة الوطنية.

وفي أبريل/نيسان 2021 استعرت المواجهة القضائية بإصدار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات (يحظى بدعم الحريري) قرارا بكف يد القاضية عون عن عملها، فكسرت قراره وتحركت ميدانيا لاقتحام مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة وشحن الأموال، مطالبة بتسليم بياناتها للتحقيق بعمليات تحويل أموال للخارج. ولاحقا، لم تستجب لطلب مثولها أمام مجلس القضاء الأعلى، فتعزز الشرخ والانقسام داخل الجسم القضائي نفسه.

أما رياض سلامة فاشتد الخناق عليه تباعا، ويواجه منذ أكثر من عام دعاوى قضائية رفعتها جمعيات أمام المحاكم الأوروبية في سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ، وطلبت ألمانيا بداية فبراير/شباط الجاري معلومات تتعلق بوضعه المالي، كما واجه اتهامات بتحويل نحو 400 مليون دولار لسويسرا بطريقة غير نظامية بمساعدة شقيقه ومساعدته.

القاضية غادة عون كانت تحقق في عمليات تحويل أموال للخارج قبل قرار كف يدها (مواقع التواصل)

ماذا جرى راهنا؟

في الأول من فبراير/شباط الجاري أصدرت القاضية مذكرة إحضار بحق سلامة بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد وليس كمتهم للمرة الثالثة، وقدم الشهر الفائت دعوى طلب رد القاضية لكف يدها عن ملاحقته.

وهنا، يوضح الصحفي المتابع للشؤون القضائية يوسف دياب، للجزيرة نت، مسار الملاحقة الأخيرة:

تحركت عون ضد سلامة بناء على دعوى مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

قدم سلامة طلب رد باعتبارها تلاحقه استنسابيا وسياسيا دون مستندات قانونية، فرفضت استلام الطلب حتى لا ترفع يدها عن الملف.

في الجلسة الثانية المقررة للاستماع لسلامة أصدرت عون قرارا بمنعه من السفر برا وبحرا وجوا.

في الجلسة الثالثة -التي لم يحضرها أيضا- وضعت عون إشارة منع تصرف سلامة بعقارات وسيارات له، ثم جاء المُباشر ليبلغها "طلب الرد" المقدم من سلامة فطردته.

ويؤكد دياب أن سلامة ليس مختبئا "وكان في منزله أثناء محاولة مداهمته، وينتقل لمكتبه بالمركزي بمؤازرة القوى الأمنية كالمعتاد".





هل تجاوزت عون القانون بملاحقة سلامة؟

يشير مدعي عام التمييز السابق في لبنان حاتم ماضي إلى أن القاضية تتصرف وفق ما يتيحه القانون "طالما أنها لم تتبلغ طلب الرد بحقها"، وأن القاضية استدعت سلامة عدة مرات للاستماع إليه لكنه تخلف، فأصبحت لديها خيارات منها:

استجلابه بقوة القانون وبواسطة الأجهزة الأمنية.

إصدار مذكرة بلاغ وتحرٍ، وتحويله إلى قاضي التحقيق.

وذهبت عون للخيار الأول، وأعلنت أنها مددت لأجل غير مسمى مفاعيل مذكرة ملاحقته حتى تنفيذها.

ويعتبر ماضي -في حديثه للجزيرة نت- أن لدى سلامة خيارات دفاع قانونية عديدة بواسطة محاميه، لكن يجب أن يمثل أمام القضاء لأن حصانته كموظف كبير من الدرجة الأولى ليست مطلقة.

#جوزيف_أبو_فاضل:لو كان الحاكم #رياض_سلامة شيعيا أم سنيا أم درزيا،هل كانت تجرأت القاضية #غادة_عون على التفكير بالإستماع اليه، أو أن تأمر جهاز أمن الدولة(الذي نقدر)بإحضاره!!

أم لأنه مسيحي-ماروني ويمكن أن نفعل ما يحلو لنا بالمسيحيين؟!

ذنب #رياض_سلامة أنه ليس مسلم بل هو مسيحي-ماروني! pic.twitter.com/Eadk0kc1z5 — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) February 15, 2022

هل حان موعد رفع الغطاء عن سلامة بحثا عن بديل؟

يشغل سلامة منصبه منذ 1993، وجاء بدعم من الرئيس الراحل رفيق الحريري، وحظي بدعم غربي وأميركي، واستمر التجديد له لسنوات طويلة، وآخرها بعهد الرئيس ميشال عون حين جدد له في 2017 لمدة 6 سنوات.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة إن حاكم المركزي جزء أساسي من المنظومة، وفريق عون ضمنها، وارتبط معها بشبكة مصالح تبادلية وتقاطعية، وتاليا "أي محاكمة نزيهة يجب شمولها جميع من استفاد وشارك بهندساته المالية، لا اقتصارها على سلامة وحده".

ويعتبر بشارة، في حديثه للجزيرة نت، أن الرئيس عون وأعضاء فريقه يقفون خلف تحركات القاضية ضد سلامة، ثم اللواء عثمان "لأنهم يريدون تحقيق هدف شعبي كبير قبل نهاية العهد، وتعيين حاكم جديد يحظى بموافقتهم السياسية"، ويتهم القاضية بالانتقائية بملفاتها، و"ما يحصل مجرد عملية تصفية حسابات سياسية وأمنية وقضائية".

من جانبه، يلحظ الكاتب والمحلل السياسي داود رمال عدة مفارقات بملاحقة سلامة، فسابقا، حين كانت تصدر مذكرة لاستجوابه كان مدعي العام التمييزي غسان عويدات -من موقعه الأعلى- يعطل عملية ملاحقته.

وما حصل أخيرا يجب التوقف عنده برأي رمال، لأن القاضية أقدمت على 3 خطوات كبيرة: الحجز على أموال وممتلكات لسلامة، ومنعه من السفر، وإصدار مذكرة بإحضاره والاستماع إليه، وطوال يناير/كانون الثاني حتى اليوم "لم يمارس مدعي عام التمييز حقه القانوني بتجميد مفاعيل إجراءاته".

ويتحدث رمال للجزيرة نت عن مؤشر سياسي يفيد بعدم إشاحة النظر عن سلامة في ظل القرائن والوقائع والمراسلات الخارجية والأوروبية، منعا من وضع القضاء اللبناني في دائرة الشبهة دوليا إذا استمر بحماية سلامة.

ويقول إن حجم الملفات بحق سلامة خارجيا ضغط على الواقع الداخلي، وحتى على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان يتمسك به، وبدد القدرة على توفير الغطاء السياسي والأمني له.

القصّة بسيطة: #غادة_عون أصدرت مذكّرة إحضار بحقّ #رياض_سلامة #طوني_صليبا توجّه لتنفيذ المذكّرة#عماد_عثمان وقف بوجّن و ما خلّاهُن وقت منحكي عن منظومة و تواطؤ أمني إعلامي سياسي هيك بتكون وخلينا نزيد عليها ثورجي لو في ثورة وثوار ما كان تجرأ عثمان على حماية سلامة — George (@george_jbeily) February 15, 2022

ويفيد رمال بأن ثمة نقاشا سياسيا جديا بدا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ في أغسطس/آب 2020، وجوهره البحث عن بديل لسلامة لدى طرح بند خطة الإصلاح والتعافي الاقتصادية والمالية.

وعلى مدار أشهر "طرحت أسماء عدة داخليا وخارجيا دون التوافق عليها، وبعض الشخصيات ترفض تولي منصب حاكمية المركزي نظرا لحجم الملفات وخطورتها"، وما حصل لدى محاولة القبض على سلامة -برأي رمال- جعله تلقائيا فارا من العدالة.

ويكشف عن معطيات حول استعجال القوى السياسية راهنا البحث عن بديل لسلامة، و"استمزاج رأي القوى الخارجية بالأسماء المطروحة، لأن هذا الموقع المالي الحساس يحتاج لرضا أميركي وأوروبي، وتحديدا فرنسي".

ويقول رمال إنه لا أحد يعرف متى تنضج المباحثات، قبل نهاية عهد عون أو بعده "لكن الأكيد أن رياض سلامة يخسر هالته وميزته كرقم صعب داخليا وخارجيا".