بناء على طلب إماراتي.. إسرائيل تضغط على واشنطن لإدراج الحوثيين على قائمة "الإرهاب"

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (Times of Israel) إن الحكومة الإسرائيلية تضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية" بناء على طلب من الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن أبو ظبي جندت تل أبيب للضغط على واشنطن من أجل تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، بعد هجماتهم الأخيرة على الإمارات.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن بلاده أبلغت إدارة بايدن أن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية سيحدّ من نفوذ إيران "المتهور" في المنطقة.

وتابع "نحن لا نفعل ذلك من أجل الإماراتيين فقط، نحن نعتقد أن مثل هذه الخطوة في مصلحة الجميع".

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الاستجابة لطلب صحيفة تايمز أوف إسرائيل التعليق على الأمر.

ضغوط إماراتية

وكان موقع "هافينغتون بوست" (Huffington Post)‏ الإخباري الأميركي نقل عن مصادر أن الإمارات تعاقدت مع مجموعة ضغط تدعى "أكين غامب" (Akin Gump) لدفع الإدارة الأميركية لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقالت المصادر إن أعضاء جمهوريين في الكونغرس ومسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يقودون جهودا لإقناع المشرعين بضرورة إعادة تصنيف الحوثيين.

ولفتت المصادر، وفق الموقع نفسه، إلى أن فريق الأمن القومي للبيت الأبيض يخوض صراعا بين ضرورة معاقبة الحوثيين والخشية من تسبب إعادة تصنيفهم في مجاعة لملايين اليمنيين.

وأشارت إلى أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيقدمون توصية نهائية له بخصوص الحوثيين هذا الشهر.

وطلبت الإمارات من الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بعدما تبنّت الجماعة هجمات على عدد من المناطق في إمارة أبو ظبي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وسبق لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن ألغت بعد شهر من تولي الرئيس السلطة في يناير/كانون الثاني 2021 قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وضع جماعة الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.

وبررت إدارة بايدن قرارها بأن هذا التصنيف يعرقل وصول المعونات الإنسانية للشعب اليمني.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية بمشاركة الإمارات، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.