خلال اقتحامها مدينة جنين.. إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب 3 شبان فلسطينيين، أحدهم جراحه خطرة، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في ضاحية خروبة (شمالي مدينة جنين).

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله، وليد العمري، إن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت ضاحية خروبة (شمالي مدينة جنين) فجرا، وإن نحو 20 آلية عسكرية معززة بالقناصة وقوات الكوماندوز التي يتخفى جنودها بالزي المدني "دهمت منازل للفلسطينيين".

وأضاف العمري أن الجنود اعتلوا أسطح عدد من المنازل، ثم اعتقلوا شابين قبل انسحابهم، مؤكدا أن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال، تخللتها اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

كتيبة جنين: هروب جنود الاحتلال جراء استهدافهم عند اقتحامهم جنين pic.twitter.com/c1ubU8LT6q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 17, 2022

وأمس الأربعاء، اعتقل الجيش الإسرائيلي صبيا وأصاب عشرات الفلسطينيين باختناق جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأضافوا أن القوات استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، وأصيب عشرات منهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وعولجوا ميدانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الفتى وسيم جهاد أبو ذريع (15 عاما) من مدينة بيت لحم خلال المواجهات.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أصيب أيضا عشرات الفلسطينيين باختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع، في مواجهات في بلدة برقة بمحافظة نابلس (شمالي الضفة)، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

ومنذ بداية العام تشهد القدس القدس المحتلة ومختلف مناطق الضفة الغربية حالة من التوتر بسبب الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على المدن والقرى الفلسطينية.

ويعيش نحو 650 ألف إسرائيلي حاليا في أكثر من 130 مستوطنة بنيت منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.