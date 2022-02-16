بناء على مذكرة أميركية.. هندوراس تعتقل رئيسها السابق

ألقت قوات الأمن في هندوراس القبض على الرئيس السابق للبلاد خوان أورلاندو هيرنانديز، وذلك بناء على مذكرة قضائية محلية بعد تسلم السلطات مذكرة توقيف أخرى من الولايات المتحدة الأميركية بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات.

وذكرت الشرطة المحلية، في بيان لها، أن السلطات تسلمت في 14 فبراير/شباط الجاري الطلب الأميركي بتسليم هيرنانديز إليها، ونفذت الأمر بناءً على قرارات القضاء المحلي، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على الرئيس هيرنانديز في حي بالميراس وسط العاصمة، وأودع في مركز الاحتجاز بانتظار استدعائه من قبل السلطات القضائية للإدلاء بإفادته.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الرئيس السابق خلال 3 أشهر، وفقا للاتفاقيات بين هندوراس والولايات المتحدة الأميركية.

من جهته، نفى الرئيس الهندوراسي السابق ارتكابه هذا الجرم، معلنا استعداده للمثول أمام المحكمة لإثبات براءته.

وكانت محكمة أميركية قد قضت بالسجن مدى الحياة على شقيق الرئيس السابق، خوان أنطونيو هيرنانديز، بتهمة تهريب المخدرات.