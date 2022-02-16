في منظر أقرب إلى مشاهد السينما وأفلام "الأكشن" وأمام أنظار المارة ووسط شارع عام في العاصمة العراقية، تعرض شخص للاختطاف على يد مسلحين يستقلون سيارتين ذواتي دفع رباعي، فقامت الكاميرا بمراقبة وتوثيق المشهد.

وتداول مواطنون، على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض سيارتين شخصا يستقل سيارة بيضاء صغيرة قيل إنه يملك شركة صرافة، وتجبرانه على الوقوف، بينما سيارة أخرى جاءت وتوقفت خلفه.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة اعتراض سيارة الضحية، ونزول عدة أشخاص من السيارتين في شارع بمنطقة جميلة شرقي بغداد، حيث أجبروا شخصا على الصعود في إحدى السيارتين واقتياده إلى جهة مجهولة.

🔴بالفيديو مسلحون يختطفون شخصا وسط الشارع في بغداد شنو هذا الأمان بالعراق طبعا يحسدونا عليه

عين الحسود بيها عود 🧿 خطف خطفين ما يؤثر علئ خيبة الدولة pic.twitter.com/Boenix9sFW — ‏ حُر بلا حريـ🇮🇶ـة ‘ٰۗٛۧۙۙﮩ’ٰۗٛۧۙ (@Ah___med_A) February 15, 2022

وأثار الفيديو المتداول ردود فعل عراقية واسعة على منصات التواصل، حيث عبر البعض عن قلقهم من حدوث مثل هذه المشاهد في شارع بالعاصمة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام محلية أن ذات الشارع سبق وأن شهد عملية تسليب لملك شركة صرافة أخرى، وأن أصحاب شركات الصرافة وتحويل الأموال يشعرون بالقلق من تكرار مثل هذه الأحداث.

وأعاد الصحفي عماد الأعرجي نشر فيديو الاختطاف على حسابه في تويتر، وعلق عليه قائلا "مسلحون يختطفون صاحب شركة صيرفة في منطقة جميلة شرقي بغداد، هذا الحادث وغيره العشرات تحدث في العاصمة، فكيف بباقي المحافظات والمدن النائية"؟

مسلحون يختطفون صاحب شركة صيرفة في منطقة جميلة شرقي بغداد .

هذا الحادث وغيره العشرات تحدث في العاصمة ، فكيف بباقي المحافظات والمدن النائية ؟! pic.twitter.com/WcXGRjXIk0 — عماد الاعرجي (@PjldvpcXKOzgZWj) February 16, 2022

وتساءل الأكاديمي هيثم نعمان فيما إذا كان البعض يفهم الحرية بهذه الطريقة.

تعريف الحرية عند البعض https://t.co/ElwMWMD5IQ — هيثم Haitham Numan (@HaithamHNuman) February 16, 2022

وعلق ندون مخلد، على حسابه في تويتر، قائلا "مقطع فيديو اختطاف صاحب السيارة، في منطقة جميلة، يمثل معنى سيادة الدولة حرفيا".

وقد اتسمت معظم التعليقات، على منصات التواصل على الفيديو، بالتهكم والسخرية والانتقاد للوضع الأمني في البلد.

مقطع فيديو اختطاف صاحب السيارة في منطقة جميلة.. يمثل معنى سيادة الدولة حرفيا. — Mukhallad (@Mukhallad12) February 15, 2022

وشبه الناشط عبد الله البياتي عملية الاختطاف بالجرائم البشعة التي تحدث في ولاية تكساس الأميركية، وتعيد للأذهان أيام العنف الدامية في بغداد عام 2006.