طلب تعهدا مكتوبا يضمن تطبيق الاتفاق النووي.. وزير الخارجية الإيراني يشترط لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده غير مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في غياب ضمانات مستدامة لاتفاق جيد، وقال إن طهران اقترحت إصدار بيان سياسي غربي للتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي.

وقال عبداللهيان -في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية نشرت اليوم الأربعاء- إن الطرف الأميركي يرفض إعطاء ضمانات حقيقية بأن إدارة الرئيس جو بايدن لن تنسحب من الاتفاق النووي، كما انسحبت إدارة سلفه دونالد ترامب عام 2018.

وصرح الوزير الإيراني بأن لدى طهران شكوكا في جدية أطراف التفاوض بشأن رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

ودعا واشنطن إلى إظهار حسن نيتها عبر الإفراج عن جزء من أموال إيران أو رفع بعض العقوبات قبل أي تفاوض مباشر.

وقال عبداللهيان للصحيفة "من حيث المبدأ، الرأي العام في إيران لا يمكنه أن يقبل كلمة رأس دولة، ولا سيما الولايات المتحدة، بسبب انسحاب الأميركيين" من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ووفقا للصحيفة فإن الخبراء يقولون إن من شبه المستحيل على إدارة بايدن أن تقدم الضمانات القانونية التي تطلبها طهران.

لكن عبداللهيان قال إنه أوعز إلى المفاوضين الإيرانيين بأن يقترحوا على الأطراف الغربية أن "برلماناتهم أو رؤساء برلماناتهم على الأقل، بما فيها الكونغرس الأميركي، يمكنهم أن يعلنوا في صيغة بيان سياسي التزامهم بالاتفاق والعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".





وتنعقد في فيينا منذ أبريل/نيسان 2021 محادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكن الوفدين الأميركي والإيراني لا يتحاوران فيها بشكل مباشر. وتتزايد المخاوف الغربية بشأن تقدم طهران النووي المتسارع، الذي ترى القوى الغربية أنه ليس بالإمكان العدول عنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية فشلت في اختبار تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأضاف أن الاتفاق النووي في الجانب الاقتصادي ورفع العقوبات تحول إلى "قشرة خاوية" بالنسبة لإيران.

وأكد أن طهران لن تخوض أي محادثات خارج إطار الاتفاق النووي "مع واشنطن التي لا تلتزم بوعودها والدول الأوروبية التي لم تفعل شيئا حيال ذلك".

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزيرة ليز تروس تحدثت إلى نظيرها الإيراني أمير عبداللهيان، الاثنين، وأبلغته بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات نهائية في محادثات إحياء الاتفاق النووي.