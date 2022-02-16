صحيفة روسية: انتفاضة الجنوب السوري ضد الأسد وبوتين.. هل هي إرهاصات ثورة جديدة؟

نشرت صحيفة نيزافيسمايا الروسية تقريرا يتوقع سلسلة من الاحتجاجات بعدة مدن سورية انطلقت شرارتها من السويداء جنوب غرب البلاد بعد الاحتجاجات التي هزت المحافظة، الأسابيع الأخيرة، منددة بقرار رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الذي اتخذته السلطات الرسمية.

وذكر التقرير أن القيادة السورية اُجبرت على إرسال وحدات من قوات النخبة بالجيش وقوات الأمن من جديد إلى محافظة السويداء، لحفظ النظام وحماية المؤسسات الحكومية الموجودة هناك.

وأضاف أن وقف الدعم الحكومي أجبر آلاف العائلات على شراء السلع الأساسية بسعر السوق، وهو ما جعل سكان المحافظة لا يطالبون فقط بالتراجع عن قرار وقف الدعم بل تحسين الظروف المعيشية بما في ذلك تأمين إمدادات المياه.

إدانة نهج النظام

ونقلت الصحيفة عن بعض مصادر المعارضة قولها إن بعض المتظاهرين أدانوا النهج الذي يتبعه النظام السوري، واصفين إياه بأنه لن يؤدي إلا إلى توطين الفقر وسط السكان، ونادى آخرون بالحرية رافعين شعارات مختلفة من بينها "لا شرق ولا غرب، نريد سوريا غير تابعة للأجانب" وذلك في احتجاجات أدت إلى إغلاق الطرق السريعة الرئيسية، شاملة الطرق التي تربط وسط السويداء مع دمشق.





وأشار التقرير إلى دعم رئيس الهيئة الروحية للموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري للاحتجاجات السلمية، باعتبار السويداء ذات غالبية درزية، كما دعا السلطات المركزية إلى عدم تجاهل مطالب المحتجين المشروعة.

وقالت الصحيفة إنه ورغم تشديد ممثلي الاحتجاجات في بيان لهم أنهم لا يهدفون إلى تقويض الأمن داخل سوريا ويسعون للحفاظ على الاستقرار، فإن مصادر موالية لدمشق تصر على فكرة أن المعارضة تسعى لتوظيف الاحتجاجات لصالحها، خاصة بعد الأنباء عن انتقادات شديدة يوجهها أهالي عدة مدن أخرى، مثل حمص ومصياف وبانياس ودرعا، مبينة أن الإجراءات المناهضة للحكومة جنوب البلاد لا يمكن أن تكون نابعة عن أعمال تحريض.

مجرد بداية

ونقل عن مركز "جسور" للدراسات في إسطنبول، قوله إن جملة من العوامل تجعل من الاحتجاجات الحالية مجرد بداية لسلسلة قادمة من الاحتجاجات، وأول هذه العوامل تجاهل السلطات مسألة تحسين الظروف الاقتصادية فضلا عن التجنيد الإجباري للسكان المحليين، وهو ما يرفضه المواطنون خوفا من الدخول في اشتباكات مع أهاليهم، كما يرى خبراء المركز أن تنامي النفوذ الروسي والإيراني يثير استياء سكان السويداء.

كما نقل عن أنطون مارداسوف الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن وخبير مجلس الشؤون الدولية الروسي قوله إن هناك العديد من الأسباب وراء الاحتجاجات المنتظمة التي تشهدها المحافظتان الجنوبيتان (درعا والسويداء) أولها خضوع هذه المناطق لسيطرة الأسد وعمل روسيا كضامن لشروط الاتفاق بين دمشق والسكان المحليين.

ومع ذلك، فقد أخلَّت القوات الأمنية بشروط الاتفاق. وثانيها، انسحاب مختلف المنظمات غير الحكومية من هذه المحافظات لتحل محلها المجالس المحلية التي حافظت على مستوى معيشي معين.

ويتابع مارداسوف، بحسب ما جاء بالتقرير، أن هناك منافسة غير جلية للعيان داخل هذه المحافظات بين المجموعات المدعومة من روسيا والجيش الحكومي والهياكل الموالية لإيران داخل جيش الأسد والتشكيلات شبه العسكرية غير الرسمية، وهو ما يثير استياء السكان المحليين.