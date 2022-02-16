هل وضعت زيارة أردوغان للإمارات الإعلام المصري في مأزق؟

القاهرةـ انتقد مغردون وخبراء بالإعلام خطاب الإعلامي عمرو أديب تجاه زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، معتبرين أنه يسعى بخطابه الأخير لإرضاء الأطراف كافة رغم تضارب المصالح بينها.

وباستثناء أديب، التزم بقية الإعلاميين المصريين الصمت تجاه الزيارة، مما دعا متابعين لاعتبار ذلك إشارة إلى حالة من عدم الرضا لدى القاهرة إزاء هذا التقارب التركي الإماراتي، ولا سيما مع ما يتردد إعلاميا عن تعثر في مسار التقارب المصري التركي.

عمرو أديب:في ناس مستغربة إن حسين الجسمي عمل أغنية بالتركي و أما بقلك إيه المشكلة هسمعكوا جزء من أغنية عملها حسين الجسمي بمناسبة زيارة أردوغان للإمارات تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/hjPweJh2l6 #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/PIoAoxep8U — الحكاية (@Elhekayashow) February 14, 2022

عمرو أديب: الناس بتاع الإخوان عمالين يقولوا الامارات بتستقبل اردوغان.. طب واردوغان اللي طالب ورايح بنفسه تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/JfxmbfqtVy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/iEh1OG01ku — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2022

وأشاد عمرو أديب بالزيارة مستعرضا أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي التي غناها باللغة التركية بالتزامن مع الزيارة، رغم أنه كان أكثر الإعلاميين انتقادا لأردوغان والحكومة التركية إلى حد السخرية من الرئيس التركي وحكومته بشكل متكرر، وذلك قبل زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد أديب -في برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" (مملوكة لجهات سعودية)- أن ما يجري في المنطقة منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر "ألعابا على قطعة شطرنج"، لافتا إلى أن زيارة أردوغان للإمارات هي جزء من تغير كبير موجود في المنطقة.

وقال أديب "الحكاية أكبر من إضاءة الأنوار بعلم تركيا على برج خليفة وأغنية حسين الجسمي الموجهة للشعب التركي".

وأضاف "مرحبا بكل دولة فاهمة أن العلاقات قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل العلاقات السياسية والاقتصادية ولا تتدخل في الشأن الداخلي ولا يضر أي منها بمصالح الآخر"، مؤكدا أنه -منذ عام- لم يكن يتخيل أن يجري ما يجري، ممتدحا "محمد بن زايد" الذي وصفه بأنه "صاحب قدرة فاعلة"، نافيا أن يكون كلامه هذا نابعا عن "مجاملة أو مصلحة، لأن الامارات غير محتاجة منه هذا الكلام"، على حد قوله.

ورغم أن الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى علق على زيارة محمد بن زايد لتركيا قبل شهور فإنه التزم الصمت التام تجاه الزيارة الأخيرة لأردوغان إلى الإمارات.

وخلال الزيارة السابقة علق موسى قائلا إن "الإعلام التركي انقلب على نفسه ليصفق للإمارات بعد أن كان يعتبرها عدوا"، وأكد أن تركيا في أزمة بسبب انهيار الليرة التركية، وأن تلك الأزمة وراء الاستقبال الحافل لولي العهد الإماراتي، على حد قوله.

دعوة للاعتزال

أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا كتب قبل عام مقالا عنوانه "عمرو أديب بين الاستمرار والاعتزال" أشار فيه إلى أن عمرو أديب "الذي يمثل رأس الحربة الإعلامية في النظام الإعلامي المصري الحالي قد فقد كثيرا من قوته.. وأنه قناة توصيل جيدة، ولكنها ليست قناة تأثير".

وقبل أيام، علق ندا -في منشور له بصفحته الشخصية بموقع فيسبوك- قائلا "أكاد أزعم أن عمرو أديب قد انتحر إعلاميا أو انتحروه، على حد تعبير بعض الخبثاء!! وقع عمرو في المحظور الإعلامي، وباتت تحيزاته تسبق خبراته، ومصالحه تطغى على مهنيته، وفقد صوته العالي جاذبيته بفعل السنين العجاف، وأصبح عمرو نفسه "نكتة" إعلامية سخيفة ليس هناك داع أو مبرر للاستماع إليها ولو على سبيل جبر الخواطر".

وفي مقال سابق له عنوانه "الإعلام.. الثقب الأسود للنظام" أشار أستاذ الإعلام -الذي اعتقل قبل شهور لانتقاده الإعلاميين وأفرج عنه- إلى أن "عمرو أديب رجل متعدد الولاءات.. يتحدث عن مصر، وتدفع له السعودية، وله علاقاته مع الإمارات، ويخدم رجال الأعمال القادرين، ويبكي مع الفقراء، أحد أسباب ضياع المصداقية هو تحولاته وتنقلاته وآراؤه التي تمثل كل شيء والعكس".

وقال مغردون إن تقلبات عمرو أديب لم تعد مقنعة، خاصة أن ما كان يقوله ضد تركيا وأردوغان لا يزال عالقا بالأذهان.

ولفت آخرون إلى أن استقراء المشهد يشي بأن عمرو أديب وبقية الإعلاميين ربما يواجهون أزمة في التعاطي مع هذه المتغيرات بسبب خطاباتهم السابقة غير المهنية.

واحنا بنتفرج على شلال الحب الذي تغدقه #الإمارات على #تركيا الآن الأيام أثبتت أن كلامي كان صح وإن الغوغاء ال شتموني واتهموني بالخيانة بسبب مداخلتي مع #عمرو_أديب عن ضرورة المصالحة بين #مصر و #تركيا، من سنة فاتت، كانوا مجرد حمير ينهقون بصوت عالي مش أكتر.https://t.co/nBcSK7uWpX — Dalia Ziada – داليا زيادة (@daliaziada) February 15, 2022

عمرو اديب بالامس كان بيهندل ويبارك زيارة اردوغان للامارات ! ..عفارم عفارم عليك ڤلد اعمور — 🇪🇬انجي علي🇪🇬 (@omomar10095411) February 15, 2022

الناس اللي بتشتم ف عمرو أديب عشان بيطبل لزيارة أردوغان للإمارات ‼️

هو انتوا مصدقين ان عمورة بيقول حاجة من

دماغه كدا ❗❓

مش عمرو لوحده علي فكرة ، اي واحد ماسك حديدة وبيقول اي كلام ف اي قناة لازم يتراجع قبل ما يطلع ، ولا هتبقي هيصه ‼️‼️‼️ — BASSIM🇪🇬♐ (@bassimokasha) February 14, 2022

ااااااااه عمرو اديب يشعر بالسعاده وعرض الأغنيه وفرحان جداً بالعلاقات التركيه الاماراتيه؟ 🤔😏 — 🦅🇪🇬Emy mahmoud🦅🇪🇬🇵🇸 (@Emymahm00023111) February 15, 2022

حضرتك التعليمات دلوقتي حديدية زي بالضبط عمرو أديب تمام يا فندم بالتركي والأسرائيلي كمان لم يعد في الدول العربية أصحاب رأي أو مبدعين الا من رحم ربي !!!!!! — mostafa dahroug (@DahrougSarwat) February 15, 2022