يشير القانونيون إلى أن الصوامع وكل محيط المرفأ تقع ضمن نظرية الانفجار وتشملها التحقيقات. وفيما لم يصدر أي قرار قضائي بشأنها بعد عمليات المسح، خرجت دعوات للنيابة العامة وقاضي التحقيق، للتأكد إن كان هناك حاجة للإبقاء عليها أو جرى الانتهاء من التحقيقات الميدانية على الأرض.

بيروت- كلما تقدم العابرون والمارة من مدخل بيروت الشمالي، تطل عليهم صوامع مرفأ بيروت الشاهقة والمتشظية، كشاهد يُذكّر اللبنانيين بانفجار الرابع من أغسطس/آب 2020.

وعلى بعد أمتار قليلة من العنبر الذي خُزّنت فيه أطنان من نيترات الأمونيوم المتفجرة، تصمد تلك الصوامع المتصدعة في باحة المرفأ التي تتكدس بها أكوام هائلة من مخلفات الانفجار، بعد أن تصدّت هياكلها الخرسانية المكونة من الإسمنت المسلح لأحد أقوى انفجارات العالم غير النووية.

وينظر سكان بيروت وأحياؤها المنكوبة لمبنى الإهراءات (الصوامع) كجدار صلب ردّ عنهم مزيدا من الأضرار والكوارث بالأرواح والمباني.

وبعد نحو عام ونصف، يقف كثيرون عند جسر "شارل الحلو" المُطل على المرفأ، ويتلقطون الصور لمشهد الصوامع المتصدعة، كرمز يكثّف المعاني الوجدانية والسياسية والتاريخية والقضائية، لما يصفه اللبنانيون بـ"جريمة العصر".

مشهد عام لمرفأ بيروت بعد سنة ونصف تقريبا على الانفجار (الجزيرة)

دعوات الهدم

ويعود مصير هذه الإهراءات للواجهة، وسط خلافات بين أطراف رسمية تدعو لضرورة هدمها، وبين جهات شعبية ومدنية ترفض ذلك وتطالب بتكريس وجودها لرمزيتها.

ويربط البعض مصير الصوامع بتحقيقات انفجار المرفأ العالقة لدى قاضي التحقيق طارق البيطار، بسبب الخلافات السياسية الحادة ورفض الاستدعاءات التي سطرها بحق مسؤولين ووزراء سابقين.

وقبل أيام، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام عزم الحكومة لإجراء مناقصة اختيار شركة تتولى عملية هدم الإهراءات، وقال إنها باتت خطيرة جدا وآيلة للسقوط إذا هبّت عاصفة قوية. مؤكدا أن ما يُجمع من مخلفات الردم يمكن بيعه بملايين الدولارات التي تغطي كلفة الهدم.





خطوات حكومية

إجرائيا، تُعد وزارة الاقتصاد الوصية على هذه الإهراءات المملوكة من الدولة. وفي حديث للجزيرة نت، يوضح مدير عام ​الحبوب​ والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري (المسؤول المباشر عن الصوامع) أن العمل الرسمي جاد لهدمها، بعدما شكّلت الحكومة لجنة بعضوية وزراء العدل والصناعة والاقتصاد والأشغال لتحديد الجهة الرسمية المخولة بهدمها.

ويشدد برباري على خطورة إبقاء الصوامع بدون حل، "لأن ضغط الانفجار زعزع البنية الإنشائية لمبنى الإهراءات التي أصبحت مائلة كثيرا، وبعض جوانبه تآكلت كُليا".

ويتحدث المدير العام عن عدة طرق لهدمها، بالتفجير الصامت أو بالضرب الحديدي، "لكننا لا نريد إثارة مخاوف السكان بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب".

وحتى الآن، لم تفتح السلطات باب المناقصة أمام الشركات وفق برباري، "بل نناقش طروحات عديدة، بعدما وضع وزير الاقتصاد السابق روول نعمة شروطا لكيفية التعاطي مع الإهراءات ومواصفات هدمها بالتنسيق مع مؤسسات هندسية وكليات جامعية".

وأوضح المسؤول اللبناني قائلا "ربما لا نذهب لمناقصة إذا تبرعت جهة خارجية بعملية الهدم، ولأن الحكومة لم تحسم أمر قدرتها على تغطية التكاليف التي ستطلبها الشركات بالمناقصة".

ولا يعطي برباري تقديرا ماليا لكلفة هدم الإهراءات ولا لقيمة مخلفاتها لأنها عملية معقدة، وفقه. لكن المحسوم هو "وجود أطنان من الحديد باهظة الثمن، ويمكن استثمار مخلفات الباطون الثمينة بالمقالع والكسارات".

ويعتبر المسؤول أن "هدف السلطات بناء إهراءات جديدة، وإنجاز العملية قد يستغرق نحو عامين بين التوافق على الصيغة والتكاليف ونقل الردم وبناء إهراءات جديدة بمكان آخر".

بعد الانفجار استطاعت السلطات استخراج نحو 19 ألف طن من الحبوب من أصل 45 ألفا على الأقل (الجزيرة)

أهمية هذه الصوامع

تاريخيا، يستورد لبنان كامل حاجته من القمح والحبوب، وهو ما دفع لبناء الصوامع العملاقة من قبل شركة تشيكية وبهبة من دولة الكويت في عهد الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو. واستغرق بناؤها سنوات عدة إلى أن بدأت تستقبل محاصيل الحبوب منذ العام 1970.

وشكّلت الصوامع مركزا رئيسيا ورسميا لحفظ الأمن الغذائي، إذ تضم نحو 48 مخزنا كبيرا، وكانت تحفظ نحو 85% من قمح لبنان وحبوبه، وفق ما يشير سهيل منيمنة رئيس جمعية "تراث بيروت" للجزيرة نت.

وهنا يقول محمد الأبيض رئيس "اللجنة العلمية لمعالجة حبوب مرفأ بيروت" في وزارة البيئة اللبنانية إن الكميات المقدرة بالإهراءات لدى وقوع الانفجار، كانت نحو 45 ألف طن من حبوب القمح والذرة، جُمع منها نحو 19 ألف طن فقط، بينما تعذر إخراج الكمية المتبقية نظرا لخطر انهيار الصوامع.





احتكار القمح

ويحث الأبيض على ضرورة هدم الإهراءات، و"يمكن من بقايا ردمها ملء الحفرة الكبيرة التي تسبب بها الانفجار بالمرفأ لأنها تحتاج لكميات هائلة من الرمل".

وقال إن الإهراءات كانت تمدّ مختلف المطاحن والمصانع بالقمح والحبوب والذرة، وتخزن حاجة البلاد لنحو 4 أشهر قادمة.

وبعد تعليق عمل الإهراءات، يقول الأبيض إن المطاحن والأفران توّلت تخزين الحبوب والقمح بعد تفريغها من البواخر، "ما يعني أنها تتحكم راهنا بالأمن الغذائي خارج السلطة المباشرة للدولة، وهي مسألة غير آمنة".

ويتحدث الأبيض عن مشروع لم ينفّذ لتنظيف المرفأ من مخلفات الانفجار من حديد وسيارات قديمة وردم وأحجار ونفايات، وأن هدم الصوامع يساعد بتجهيز أرضية المرفأ وبناء صوامع جديدة بمكان آمن.

يدعو البعض إلى الإبقاء على الصوامع كنصب تذكاري للانفجار (الجزيرة)

طمس الذاكرة والتحقيقات

من جانبه، يدعو سهيل منيمنة لضرورة إنجاز دراسة للصوامع، والاستعانة بمهندسين كفؤين، سعيا لإبقائها كنصب تذكاري لجريمة انفجار المرفأ، حتى تبقى معلما للأجيال المتعاقبة.

ويحث منيمنة على أخذ العبرة من النصب التذكاري للسلام في هيروشيما (قبّة جينباكو)، الذي يعد المبنى الوحيد المتبقي قرب المكان، حيث انفجرت القنبلة النووية الأولى عام 1945.

ويتساءل كثيرون عن علاقة الصوامع بصيرورة تحقيقات انفجار المرفأ. لكن كحال وزير الاقتصاد، يرفض جريس برباري إقران مصير الإهراءات بتحقيقات انفجار المرفأ، ولا يؤيد وجهة نظر بعض المهندسين الذين يتحدثون عن إمكانية تدعيمها، "لأنها مكلفة أكثر بكثير من بناء صوامع جديدة، وأرضيتها المدمرة غير ثابتة ولم تعد صالحة".

بالتوازي، يشير المحامي والناشط الحقوقي فاروق المغربي للجزيرة نت إلى أن الصوامع وكل محيط المرفأ والعنبر رقم (12) هي ضمن نظرية الانفجار وتشملها التحقيقات.

وفيما لم يصدر أي قرار قضائي بشأن مصيرها بعد عمليات المسح، سواء من لجان التحقيق الأجنبية أو المحلية، يدعو المغربي الوزارات المعنية والحكومة إلى تقديم كتاب للنيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق، للتأكد إن كان هناك حاجة للإبقاء على الصوامع أو جرى الانتهاء من التحقيقات الميدانية على الأرض.

ويقول سهيل منيمنة إذا كانت الصوامع تشكل خطرا على السلامة العامة ولا بد من هدمها، يمكن استبدالها بنصب تذكاري مشابه من مخلفاتها، بعدما اكتسب بنيانها الخرساني رمزية بالغة.