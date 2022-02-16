بالفيديو.. الاحتلال يترك كلبا بوليسيا ينهش شابا فلسطينيا بالضفة الغربية

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين اليوم الأربعاء مقطع فيديو يوثق تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي ترك كلب بوليسي ينهش شابا فلسطينيا خلال عمله حارسا ليليا في إحدى المنشآت الصناعية بمدينة البيرة في رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة في تدوينة على صفحتها في موقع فيسبوك ظروف اعتقال الشاب الفلسطيني مالك معلا (19 عاما) بالقول إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت أول أمس الاثنين منشأة صناعية في مدينة البيرة، وأحاط الجنود أسوار المنشأة قبل مداهمتها، وقد كان الفتى مالك معلا داخل المنشأة بحكم عمله حارسا ليليا فيها.

وأضافت الهيئة "تفاجأ الشاب معلا بوجود الجنود أمامه، وحينها بدؤوا بتسليط أضواء الليزر تجاهه، ومن ثم أطلقوا كلبا بوليسيا نحوه والذي بدأ بنهشه بدون توقف، وفيما بعد اقتاده جيش الاحتلال لجهة مجهولة، ولغاية اللحظة لا يعلم ذويه أية معلومة عنه".

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الشاب المعتقل كان يعمل حارسا ليليا لتأمين أقساط جامعته والالتحاق بها، مضيفة أن تعامل جنود الاحتلال معه "دليل إضافي يوضح نهج الاحتلال المستمر والهادف لثني طموح وإرادة شبابنا في بناء مستقبل ناجح ومستقر، رغم كافة المعيقات الموجودة".

ممارسات الاحتلال

وقال رئيس هيئة اللواء قدري أبو بكر إن جيش الاحتلال يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المدن الفلسطينية استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين لا سيما الفتية والشبان، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وسحلهم وإهانتهم وشتمهم بأقذر الصفات، واحتجازهم بظروف حياتية قاسية، وتعذيبهم وتهديدهم.

وأضاف اللواء أبو بكر أن 99% ممن يعتقلهم جيش الاحتلال يتعرضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والقمع والتنكيل الجسدي والنفسي.

وذكر تقرير لمؤسسات حقوقية فلسطينية نشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 8 آلاف فلسطيني خلال عام 2021، بينهم أكثر من 1300 قاصر و184 امرأة. وصدر التقرير عن مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز "معلومات وادي حلوة- القدس".

وأوضح التقرير أن من بين الأسرى 34 فتاة من القاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160 طفلا، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل إداري، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الأخيرة 9 معتقلين.