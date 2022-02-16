الصومال.. هجمات على مراكز للشرطة ونقاط تفتيش في العاصمة مقديشو

أعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الله نور أن العاصمة مقديشو تعرضت صباح اليوم الأربعاء "لهجمات إرهابية" استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش.

وكتب الوزير عبد الله نور -على تويتر- أن الإرهابيين هاجموا ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش.

وأضاف لقد هزمت قواتنا الأمنية العدو، وستنشر قوات الشرطة المزيد من المعلومات للشعب عندما يكون ذلك ممكنا ومتاحا.

ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا، كما لم يصدر تعليق من حركة الشباب على الهجوم حتى الآن.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم القاعدة، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.