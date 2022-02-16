أردوغان: تركيا تواصل "الحوار الإيجابي" مع السعودية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستمرة في الحوار الإيجابي مع السعودية. يأتي ذلك وسط مساعي أنقرة لإصلاح العلاقات المتوترة مع دول بالمنطقة.

جاء ذلك في حوار مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء العودة من زيارته الرسمية إلى الإمارات مساء أمس الثلاثاء، وتم نشر الحوار اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس التركي "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية (عملية الحوار) في اتجاه إيجابي".

علاقات متوترة

وتوترت العلاقات بين أنقرة والرياض منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وبعد المطالب التركية بمحاكمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين، فرضت الرياض مقاطعة غير رسمية على البضائع التركية.

وفي 2020 حكمت السعودية بالسجن على 8 أشخاص لمدد تتراوح بين 7 أعوام و20 عاما لضلوعهم في قتل خاشقجي.

وفي هذا الوقت قالت أنقرة إن الحكم مخيب للتوقعات، لكنها خففت نبرتها منذ ذلك الحين في إطار محاولة أشمل لإصلاح العلاقات مع الخليج، بل إنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وقالت إنه لا يوجد أي مشكلة مع الرياض.