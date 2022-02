محادثات فيينا.. مسؤول أوروبي يتفاءل بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على التمسك بخطوط بلاده الحمراء في محادثات فيينا، بينما أبدى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تفاؤله بالتوصل لاتفاق نووي.

وخلال اتصال هاتفي مع بوريل، اتهم عبد اللهيان بعض الأطراف الغربية بعدم إظهار جدية كافية خلال المحادثات للتوصل إلى اتفاق جيد، وهو ما يطيل أمد المفاوضات، حسب تعبيره.

وأضاف عبد اللهيان "نحن لا نتراجع بأي حال من الأحوال عن خطوطنا الحمراء التي تعتمد على المنطق والواقعية".

ونقلت الخارجية الإيرانية عن بوريل قوله إن المحادثات وصلت إلى مرحلة حساسة، وإن على جميع الأطراف أن تتحلى بالمرونة.

وقال بوريل في تغريدة على حسابه على تويتر إنه أجرى اتصالا مهما آخر مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أنه وبصفته منسقا لخطة العمل الشاملة المشتركة يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا.

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تغريدته أن الوقت قد حان لبذل الجهد النهائي والتوصل إلى حل وسط.

Another important call with Iranian Foreign Minister @Amirabdolahian.

As Coordinator of the #JCPOA, I strongly believe an agreement is in sight. The moment has come to make an ultimate effort and reach a compromise.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 14, 2022