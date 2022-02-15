قد يؤدي لاختراق غير مسبوق.. الاتحاد الأوروبي يدعو لحظر تطبيق بيغاسوس الإسرائيلي

دعا مركز مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى حظر تطبيق "بيغاسوس" (Pegasus) للتجسس التابع لشركة "إن إس أو غروب" (NSO GROUP) الإسرائيلية.

وقال المركز الأوروبي إن استخدام بيغاسوس يمكن أن يؤدي إلى مستوى تطفل غير مسبوق، مشيرا إلى أن التطبيق قادر على التدخل في جوانب الحياة الخاصة للأشخاص.

وبرنامج بيغاسوس يُزرع بشكل خفي في الهواتف المحمولة بغرض التجسس.

وفي الأشهر الماضية، أُفيد باستخدام البرنامج من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

ومطلع العام الجاري، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) في تقرير لها أن البرمجية الخاصة ببرنامج التجسس بيغاسوس تُحمَّل خلسة على الهواتف المحمولة.

شركة إن إس أو غروب الإسرائيلية (غيتي)

أداة مراقبة

التقرير أكد أنه بمجرد تحميل برنامج التجسس على الجهاز يصبح العميل قادرا على تحويله إلى أداة مراقبة قوية من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا والمكالمات والصور ومقاطع الفيديو والميكروفون والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات، مما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال.

وأضافت المنظمة "هذه تقنية هجوم متطورة ومعقدة، وفعالة في اختراق الأجهزة، ويصعُب أيضا على المستهدف اكتشافها أو منعها".

ويعتبر بيغاسوس من أخطر برامج التجسس و"أكثرها تعقيدا"، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) لشركة "آبل" (Apple)، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن "آي أو إس".