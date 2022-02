أزمة ليبيا.. الدبيبة يتمسك بمنصبه وباشاغا يبدأ مشاوراته وسط دعوات للتوافق

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب هو أفضل الطرق نحو ما سماها "ليبيا آمنة وموحدة"، وبينما تمسّك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، بدأ رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تصريح السفير الأميركي في تغريدة على تويتر عقب لقائه برلمانيين ليبيين ممثلين للجنوب، داعيا قادة البلاد إلى التهدئة وخفض التوتر واحترام إرادة الشعب.

1/4 Amb. Norland: "HoR members from the Fezzan, Mahdi Massoud La’war, Abu Salah Shalabi, and Musbah Dum honored me with a visit to Tunis on Feb. 12 where they shared their vision for Fezzan’s role in #Libya’s future and the need for Libya to hold elections as soon as possible pic.twitter.com/vQPUCp9GXa

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) February 14, 2022