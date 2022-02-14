اتهم الحوثيين باستخدامها عسكريا.. التحالف يطلب من المدنيين إخلاء مقرات وزارات يمنية بصنعاء

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أنه دمر منظومة اتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء، قال إنها تستخدم لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيرات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر من أمس الأحد بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين الموجودين بمقرات ووزارات الدولة في صنعاء إخلاءها فورا.

وقال التحالف إن الحوثيين المدعومين من إيران يستخدمون المقرات الحكومية "عسكريا لإطلاق عمليات عدائية".

وأضاف التحالف أنه استجابة للتهديد سيدمر موقعا مرتبطا باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وقال التحالف يوم الخميس الماضي إن 12 شخصا أُصيبوا بجراح في مطار أبها السعودي بشظايا نجمت عن تدمير الدفاعات الجوية طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الحركة قصفت هدفا عسكريا في مطار أبها بطائرة مسيرة طراز قاصف 2.

ويدعم التحالف منذ أوائل 2015 الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.