رفض الخروج من السجن لحضور عزاء والدته وحاول الانتحار.. من هو محمد أكسجين؟

القاهرة- عبر نشطاء مصريون عن قلقهم على المدون المصري المعتقل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ"أكسجين"، والذي رفض الخروج من السجن لحضور عزاء والدته التي توفيت يوم الجمعة الماضي رغم الضغوط المكثفة التي مارسها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكللت بموافقة السلطات الأمنية على السماح له.

وقال نبيه الجنادي محامي "أكسجين" إن الأخير رفض الخروج من محبسه للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال وجوده بالسجن، مشيرا إلى أن ما فعله يثبت مدى اليأس الذي وصل إليه.

وأضاف الجنادي في تدوينة نشرها أول أمس السبت "لو رجعنا كام شهر هنلاقي إن محمد رفض التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة، ومن فترة قريبة محمد حاول الانتحار، وإدارة السجن لحقته في آخر لحظة".

دائرة من البؤس

وعبر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع المدون المصري وحالة الحزن التي يمر بها، محذرين من خطورتها عليه.

وقالت نعمة هشام -وهي زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر المحبوس على ذمة نفس القضية- إن "أكسجين" ممنوع من حقه في استقبال زياراته من أهله وذويه منذ أكثر من عامين، وإنه حاول الانتحار منذ عدة أشهر، وقام الباقر وباقي زملائه في الزنزانة بإنقاذه.

وقات زوجة الباقر إنها تأمل أن ينجح زوجها بدعم "أكسجين" بعد وفاة والدته، والقيام معه بنفس الدور الذي قام به علاء عبد الفتاح مع الباقر حين عرف بخبر وفاة والده وهو في السجن قبل أكثر من عامين، ومن قبله معرفة علاء عبد الفتاح بخبر وفاة والده وهو في السجن، واصفة الأمر بأنه "دائرة مستمرة لا نهائية من البؤس".

أنا متفهم تماما رفض #محمد_أكسجين الخروج لتوديع أمه بعد وفاتها كمدا، علي ابنها التي حرمت من زيارته سنتين بالمخالفة للدستور والقانون ولوائح السجون ولكل أعراف انسانية ..

لو مازال لدي رئيس الجمهورية بقية من حياء لأفرج عنه فورا واعتذر له، لأنه يعرف أنه مثل آلاف الأبرياء لم يرتكب جرما. https://t.co/V3nBTJFMN6 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) February 12, 2022

الله يحرق قلب كل اللي حرق قلب محمد أكسجين وكل اللي زيه في سجون مصر، يا رب أحزق قلوبهم على أعز ما عندهم #أنقذوا_محمد_أكسجين pic.twitter.com/KE6fFTag7S — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) February 12, 2022

محمد اكسجين لا يريد منح السجان شرف انسانيه مزيفه لهذا رفض الخروج لتوديع امه — sam ziada (@samziada) February 12, 2022

محمد أكسجين رفض يخرج يدفن أمه! محدش حاسس باللي جواه! وصلوا واحد إنه من القهر مستحملش حتى يخرج يدفن أمه اللي كان هيبقى أول مرة يشوفها من سنين وهي ميتة! ربنا ينتقم يا رب. pic.twitter.com/9mku3HsK4E — Abdelrahman ElGendy (@El_Gendy_95) February 12, 2022

من هو أكسجين؟

محمد إبراهيم رضوان شاب مصري شارك في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وكان يحب الإعلام وقرر أن يكون صحفيا مستقلا، فأنشأ مدونة وقناة على موقع يوتيوب عنوانها "أكسجين مصر"، وشعارها "نحن نحمل الحقيقة إليك، ونسعى لإثبات الحقائق المجردة لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة".

ومع انتشار مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها حصد محمد شهرة واسعة وعرف باسم "محمد أكسجين"، وتوسع في عمله الصحفي واستعان بزملاء له وبدؤوا في إجراء حوارات مع المواطنين في الشوارع المصرية اتسمت بالحرية والجرأة الشديدة وحصدت ملايين المشاهدات.

ورغم عدم انحياز قناة "أكسجين" إلى توجه محدد حيث كانت تنشر مقاطع لمؤيدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ومهاجميه على حد سواء فإن هذا الأمر لم يكن -على ما يبدو- مرضيا للسلطات المصرية التي قامت باعتقاله في أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2018.

أعوام من الحبس الاحتياطي

وحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد تم إلقاء القبض على المدون محمد "أكسجين" في 6 أبريل/نيسان 2018، وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في جلسة 22 يوليو/تموز 2019 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

لكن السلطات أصدرت قرارا بالقبض عليه مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر/أيلول 2019 أثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه، وظل رهن الاختفاء القسري إلى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضمه إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت إليه الاتهامات ذاتها، ليبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي استمرت 14 شهرا، إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

ولم تحترم أجهزة الأمن قرار الإفراج عن "أكسجين" واحتجزته خارج القانون، ليتم تقديمه محبوسا من جديد ضمن قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020، وضمت معه القضية الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وتم اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

الحكم الأخير

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدرت محكمة مصرية حكما على علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (12.7 ألف دولار)، وبالسجن 4 سنوات لكل من أكسجين والمحامي محمد الباقر.

وأثار الحكم على "أكسجين" ورفاقه حالة من الغضب الدولي، وأعربت الخارجية الأميركية عن خيبة أملها جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري على علاء ورفاقه، وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) بوقف هذه المحاكمات الجائرة.

كما دعت ألمانيا -عبر بيان لسفارتها بالقاهرة- السلطات المصرية إلى إطلاق سراح النشطاء الثلاثة، وقالت إنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني، وإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي".

محكمة الطوارئ في #مصر تمعن في الظلم بالحكم على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد "أكسجين" بالسجن 4 سنوات.

على السيسي @AlsisiOfficial الإفراج عنهم فورا! https://t.co/FsFcgvfl5U pic.twitter.com/iU8kG0SLpF — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 20, 2021