بداية عطلة نهاية الأسبوع في خاركيف، أكبر مدن شرق البلاد، كانت هادئة، امتلأ وسطها بالمتنزهين والأطفال كالعادة. أما الإقبال على ساحة للتزلج وسط ساحة الحرية الشهيرة، فأعطى انطباعا وكأن العالم يضج بالحديث عن حرب في مكان آخر بعيد عن هذا البلد.

شرق أوكرانيا- في مدينة خاركيف، التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم مدن شرق أوكرانيا، حيث يعيش أكثر من مليون نسمة، انشغلت الأم فالينتينا بالتزلج مع ابنتها في ساحة الحرّية بعطلة نهاية الأسبوع. ولدى سؤالها عن أجواء الحرب، قالت "أيّ استعداد وأيّ حرب!. لن يحدث شيء!".

وتستطرد الأم "وعدت ابنتي بأن أصطحبها للتزلج، وغدا سأرافقها إلى المدرسة. كل شيء طبيعي وعادي جدا. من يبتعد عن السياسة يعيش بطمأنينة".

وفي طرف ساحة الحرية، نُصبت خيمة منذ أسابيع، تمجيدا لـ "الأبطال" الذين سقطوا دفاعا عن بلادهم في معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، ولعلها الشيء الوحيد الذي يذكّر زائر المدينة بالحرب.

وفعليا، عطلة نهاية الأسبوع في خاركيف كانت هادئة كطبيعتها، امتلأ وسط المدينة بالمتنزهين والأطفال كالعادة، أما الإقبال على التزلج فأعطى انطباعا، وكأن العالم يضج بالحديث عن مكان آخر بعيد عن هذا البلد.

ولا يختلف الأمر في وسائل النقل والأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، فالناس يرتادونها دون ظواهر هلع، ويشترون مواد غذائية بكميات لا توحي بأنها للتخزين استعدادا للحرب.

خيمة اعتصام تمجد أبطال الحرب ضد الانفصاليين وتكاد تكون المشهد الوحيد الذي يذكّر بالحرب وسط خاركيف (الجزيرة)

خاركيف ودونباس

وإضافة إلى العاصمة كييف، تتجه أنظار العالم إلى منطقة خاركيف، لاسيما وأن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، لمّح إلى أنها قد تكون هدفا لغزو روسي محتمل على بلاده.

وفي بؤرة الاهتمام يبقى إقليم دونباس المجاور (جنوب شرق) -بما فيه من مدن وبلدات وقرى- المرشح الأبرز لتصدّر مشهد بداية "الغزو" إن حدث، لاسيما وأن أجزاء واسعة منه تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا أصلا، والأخيرة تنشر عشرات الآلاف من قواتها على حدوده الغربية.

فكيف تسير الحياة في تلك المناطق؟ وكيف يقضي سكانها آخر ساعات تفصلهم عن حرب وشيكة، وفق توقعات غربية، وبداية "حرب عالمية ثالثة" بحسب تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن؟

مدنيون يتجهون صوب معبر حدودي من خاركيف إلى الجانب الروسي (الجزيرة)

حركة عبور حدودي لافتة

من خاركيف توجهنا إلى معبر "هوبتيفكا" الحدودي، الذي يبعد نحو 40 كلم عن مركز المدينة ويفصلها عن مدينة بلغراد الروسية، وهو معبر رئيس إذا ما قررت موسكو اجتياح المدينة.

على الطريق المؤدي إلى المعبر لم نر أي مظاهر انتشار عسكري، بل اصطفت عشرات الشاحنات التجارية بانتظار إذن العبور في ساعات محددة لها، وبعدها رأينا كيف يمر المدنيون بكلا الاتجاهين، دون قيود أو أي إجراءات إضافية تذكر.

وحول المعبر تعمل محلات التأمين والصرافة والبقالة بصورة بدت طبيعية، وينتظر سائقو سيارات الأجرة الواصلين إلى أوكرانيا لكسب مال إضافي، بحسب بعضهم.

أما حركة العابرين إلى روسيا، فكانت أكبر بشكل واضح، ولكن لا يمكن تسميتها حركة "نزوح" أبدا. ويؤكد أحد حراس المعبر، للجزيرة نت، أن "الحركة روتينية، وهي عبارة عن زيارات أسرية وعمل، بدليل أنها لا تشمل أعدادا تُذكر من الأطفال".

ومع ذلك، بدت علامات الحذر والترقب على الحراس، من خلال ما يحملونه من أسلحة، وإصرارهم على منع التقاط الصور، إلا من بُعد لا يقل عن 10 كلم عن المعبر.

عرس أوكراني أمام مبنى بلدية كراماتورسك في ظل التوتر العالمي (الجزيرة)

إلى كراماتورسك مرورا بسلافيانسك

قررنا الانتقال صوب إقليم دونباس المضطرب أصلا، قاصدين مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك، التي تقع تحت السيطرة الأوكرانية، وتعتبر أقرب مدينة إلى حدود سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

قبل الوصول مررنا على حاجز عسكري وحيد، لم يُنصب حديثا، بل منذ عام 2014 كما قيل لنا، والإجراءات فيه مبسّطة لدرجة أنه لم تفتش أمتعتنا، والسؤال عن الوجهة والإجابة (صحفيون) كان كافيا للمرور بسرعة.

في الطريق مررنا بـ سلافيانسك الصغيرة، التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها بالقوة عام 2014، فكانت -ولا تزال- مدينة رمزية بالنسبة لصراع الأوكرانيين مع الانفصاليين.

وصلنا كراماتورسك، بعد ساعات من إخلاء مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكاتبهم فيها. ومع ذلك، الحياة بدت طبيعية لدرجة أن ساحتها الرئيسية كانت مسرح أعراس، ولعب أطفال على ألواح التزلج، كعادة سكانها في عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما قالوا.

في طريق المغادرة، لم نلحظ أية آليات ومعدات عسكرية، سوى رتل عسكري واحد متجه نحو دونباس في طريق العودة، بعد ساعات أيضا من إجلاء المراقبين، ويضم بضع دبابات فقط. كما رأينا -من بعيد- منصة واحدة منصوبة للدفاع الجوي من طراز "إس 300" (S 300).

وكانت وسائل إعلام محلية وعالمية تحدثت عن أن أوكرانيا تتعمد إبعاد قواتها وعتادها عن المشهد، ونصبها بعيدا، بحيث لا تقدم "ذرائع" للانفصاليين، وروسيا من خلفهم.





الأخبار تعزز المخاوف

حديث الأسابيع الماضية عن الحشود الروسية حول أوكرانيا يبدو أنه لم يؤثر كثيرا في قناعات الناس، وغالبيتهم، بحسب استطلاعات الرأي، ترى أن هدف التصعيد تحقيق مكاسب سياسية، واستعراض قوة بين الأطراف.

ولكن توالي الأخبار والإجراءات الدولية، خاصة فيما يتعلق بإجلاء الدبلوماسيين ودعوات المغادرة ووقف رحلات الطيران، خلّف تحولا، وبدأ -على يبدو- يثير مخاوف الأوكرانيين، ويدفعهم لإعادة النظر في قناعاتهم، والتفكير بصورة مختلفة.

وكانت ساعات العودة من كراماتورسك إلى كييف كافية لتتضاعف خلالها أسعار تذاكر الطيران، مثلا، وقفزت أسعار الصرف نسبيا، وبدأت فكرة "التبضع" تنتشر بين الناس.

دخلنا ليلا أحد المحال التجارة بالعاصمة، فكانت الحركة أكبر من المعتاد ساعات الليل المتأخرة. وقال أحدهم -مازحا- للجزيرة نت "لم أعد متأكدا. هل نحن الأذكياء فقط في عالم غبي، أم أننا وقعنا ضحية التشكيك في نداءات التحذير من هجوم الذئب".

ومع ذلك، استيقظت كييف على صباح جديد طبيعي في مشاهده اليومية، من حيث حركة الناس والزحام، دون إغلاق أي محال أو مدارس، أو أي شيء آخر يشير إلى أن البلاد مقبلة على "حرب".