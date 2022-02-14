ليبيا.. باشاغا يعلن بدء مشاورات لتحديد تشكيلته الوزارية وحكومة الدبيبة تتمسك بمواصلة مهامها

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أنه بدأ مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة أن الحكومة تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة في مهامها إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وقال باشاغا إنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مع جميع الأطراف الليبية، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى مجلس النواب في الموعد المحدد.

وشدد على إجراء الانتخابات بموعدها، كما جدد التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا.

وفي المقابل، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأحد، إن اختصاص مجلس النواب وفق خريطة الطريق يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس تحديد ولاية رئيس الوزراء.

وأكد أن إجراء سحب الثقة من الحكومة مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة استشارية منبثقة عن الاتفاق السياسي لعام 2015- وتصويت 120 من أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يحدث، وفق قول الناطق باسم حكومة الدبيبة.

وفي السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأحد ضرورة استكمال خريطة الطريق التي أقرت في جنيف.

وشدد الدبيبة خلال لقاء في طرابلس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز على مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف لعقد انتخابات، وإجراء استفتاء على الدستور.

وبعد إقرار مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) ترشح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، أعلن الدبيبة أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة أو بحكومة موازية، وندد بما سماه تزويرا في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيعلن في 17 من هذا الشهر عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية، واستفتاء على الدستور في يونيو/حزيران المقبل.

وأثار اختيار باشاغا لتشكيل حكومة جديدة أزمة شرعية، وبرز انقسام بين معارض ومؤيد لهذه الخطوة، وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اعتبر السبت أن مدة حكومة الوحدة الوطنية انتهت بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس أصدر مساء الأحد بيانا قال فيه إنه سيتخذ موقفا من تغيير رئيس الوزراء خلال جلسة رسمية.





تشكيل الحكومة

وكان رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا قال أمس الأحد إنه بحث في طرابلس مع المسؤولة الأممية ستيفاني وليامز سبل تشكيل حكومة بشكل شفاف وعادل، وبما يضمن المشاركة السياسية الواسعة، والحفاظ على العملية السياسية.

كما شدد على حرصه على استقرار الأوضاع الأمنية، والالتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية على ضرورة مواصلة التركيز على إجراء ما وصفتها بانتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنها لا تزال حتى الآن تدعم حكومة الوحدة الليبية الحالية.

طرابلس شهدت انتشار قوات عسكرية في ظل حالة الاحتقان السياسي القائمة حاليا (رويترز)

توتر في طرابلس

وتأتي محادثات المسؤولة الأممية مع كل من الدبيبة وباشاغا في ظل توتر أمني بالعاصمة طرابلس عقب انتشار قوات عسكرية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بتوافد قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي من مدينة مصراتة ومدن أخرى.

وقالت مصادر للجزيرة إن هذا التحشيد يهدف لضبط الأمن والاستقرار في طرابلس، ومواجهة أي تفاقم للأوضاع بسبب التطورات السياسية.

وأكدت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي رفضها للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بتعيينه فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، وطالبت في بيان أصدرته بعدم التمديد لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وشددت هذه القوات على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه يونيو/حزيران المقبل.