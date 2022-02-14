هددها بسكين.. مقتل رجل برصاص الشرطة الفرنسية في باريس

لقي رجل مسلح حتفه برصاص الشرطة الفرنسية بعد تهديده رجال شرطة بسكين في قاعة القطارات الرئيسية "غار دي نور" (Gare du Nord) بالعاصمة باريس، وقد قامت السلطات بفرض طوق أمني.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله "في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، تعرضت دورية شرطة للتهديد من قبل شخص مسلح بسكين في وسائل النقل العام بمنطقة إيل دو فرانس"، مشيرا إلى أن رجال الشرطة استخدموا سلاحهم متجنبين بذلك أي خطر على أنفسهم وعلى المسافرين.

من جانبه، أكد وزير النقل جان بابتيست جباري في استجوابه على راديو مونت كارلو هذه المعلومات، مشيرا إلى أن معلومات وردت بأن شخصا معروفا لدى أجهزة الشرطة تجول في المحطة، ثم أضاف "في هذه المرحلة تم استبعاد الدافع الإرهابي".

وبحسب تصريحات مصادر الشرطة لصحيفة "لوفيغارو": فقد استخدم ضابطا شرطة سلاحهما ضد المهاجم الذي كان مسلحا بشفرة طولها حوالي 30 سنتيمترا، تحمل عبارة "كل رجال الشرطة أوغاد".

وقد لقي الرجل حتفه بعد ذلك بوقت قصير، في حين لم تقع إصابات في صفوف الدورية لكن 3 ضباط من الشرطة نقلوا إلى المستشفى.

ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره خلال الحادثة عددا من ضباط الشرطة وهم يمسكون برجل تحت تهديد السلاح، أمام مارة مذهولين وخائفين. وبعد لحظات قليلة، يتم إطلاق الرصاص قبل توقف التسجيل.

ووصف مصور الفيديو الصحفي تريستان بودنايل لقناة "فرانس 2″ ما حدث قائلا: اقترب مسلح بسكين من مجموعة صغيرة من ضباط الشرطة.. وهددهم لمدة 30 ثانية". كان يمكن للرجل إلقاء سلاحه، لكنه لم يفعل، وحينها أطلقت الشرطة 4 أو 5 طلقات على الشخص الذي سقط على الأرض.