تقديرا لما قدموه في جبهة حَرَض.. السعودية تصرف رواتب إضافية لألوية اليمن السعيد

أفادت وسائل إعلام سعودية بصدور توجيهات بصرف رواتب شهرين إضافيين للجنود اليمنيين في مديرية حرَض الإستراتيجية التابعة لمحافظة حجة (شمال غربي اليمن) التي تدور فيها معارك عنيفة ضد جماعة الحوثيين.

وأضافت وسائل الإعلام أن هذه المكافأة تأتي "تقديرا لما يقدمه أبطال ألوية اليمن السعيد".

وأعلن التحالف -الذي تقوده السعودية- الجمعة الماضي أنه نفذ 16 غارة جوية ضد مواقع للحوثيين في اليمن خلال 24 ساعة الماضية. في حين أكد الجيش اليمني تحرير 80% من مدينة حرض الإستراتيجية من قبضة الحوثيين.

صدور توجيهات بصرف رواتب شهرين إضافيين للجنود الأبطال في #حرض تقديرًا لما يقدمه أبطال #ألوية_اليمن_السعيد#اليمن pic.twitter.com/3I0ezYxz8I — جريدة الرياض (@AlRiyadh) February 13, 2022

وقال التحالف -في بيان عسكري مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية- إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية في محافظتي حجة وصعدة.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها المليشيات الحوثية.

وتعد حرض إحدى المدن اليمنية المهمة؛ كونها تضم منفذا بريا حيويا مرتبطا بالسعودية، ويعد واحدا من أهم منافذ اليمن.

ميدانيا أيضا، أعلن التحالف تدمير منظومة اتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء، قال إنها تستخدم لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيرات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية -في وقت متأخر أمس الأحد- بأن التحالف طلب من المدنيين الموجودين بمقرات ووزارات الدولة في صنعاء إخلاءها فورا.





وقال التحالف الخميس الماضي إن 12 شخصا أُصيبوا بجروح في مطار أبها السعودي بشظايا نجمت عن تدمير الدفاعات الجوية طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة قصفت هدفا عسكريا في مطار أبها بطائرة مسيرة طراز "قاصف 2".

مقتل مدنيين

وأعلن الجيش اليمني -فجر اليوم الاثنين- مقتل مدنيين اثنين بقصف صاروخي لجماعة الحوثي على منزل في عزلة بني فاضل بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة.

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في اليمن مساء الأحد أن جماعة الحوثي قصفت مخيما للنازحين في محافظة تعز (جنوبي البلاد)؛ مما أصاب 3 أطفال وامرأة بجروح.

ولم يُعقب الحوثيون على هذا الاتهام، لكنهم نفوا أكثر من مرة استهداف مدنيين خلال الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات ضد القوات الموالية للحكومة.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأودت الحرب -حتى نهاية 2021- بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر تقدر بـ126 مليار دولار، وبات معظم السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.