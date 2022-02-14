كشفت عن محادثات موازية بشأن السجناء.. طهران تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق نووي قبل نهاية الشهر

قالت الخارجية الإيرانية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، وأن الأمر مرتبط بتجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية المقدمة في المفاوضات الجارية حاليا في فيينا، في حين تتواصل وبشكل موازٍ محادثات بين طهران وواشنطن بشأن تبادل السجناء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -في مؤتمر صحفي بطهران- إنهم يسعون إلى الحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن لمنعها من انتهاك الاتفاق مجددا.

وجدد زاده مطالبة إيران الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وأضاف أن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، وأن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى قرارات سياسية قيد المناقشة في فيينا.

وأكد أن طهران اتخذت بالفعل قرارها السياسي بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما انسحبت منه واشنطن في 2018.





وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت أمس الأحد عن مصدر -وصفته بالمقرب من مفاوضات فيينا- أن الولايات المتحدة لم تتخذ القرار بعد في ما يخص محادثات فيينا، متهما واشنطن بالمماطلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن هذا المصدر أنه تمت صياغة جزء كبير من نصوص الاتفاق، وهو ما يعد تقدما ملحوظا في المفاوضات.

وأضاف المصدر أنه إذا اتخذت الدول الغربية القرارات اللازمة بشأن رفع العقوبات والملفات النووية، فإنه يمكن التوصل إلى "نتيجة" في فترة زمنية قصيرة جدا.

وتحدث المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أمس الأحد -في تغريدة على تويتر- عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية.





وانطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) في السابع من الشهر الجاري، وتخللتها تصريحات من الأطراف المشاركة بأن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة والحاسمة، وتكرار واشنطن المطالبة بالتعجيل في التوصل إلى اتفاق.

وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وتطالب طهران برفع كل العقوبات التي تستهدفها، وتقول إنها عادت ببرنامج عمل واضح إلى فيينا، في حين ترى الولايات المتحدة أن إبرام الاتفاق بات أمرا ملحا.

وفي شأن محادثات تبادل السجناء، قال متحدث الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع واشنطن متواصلة وبشكل مواز لمحادثات فيينا ومستقلة عنها، وأضاف أنها تتم عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة.

وأوضح أن هذه القضية مطروحة حاليا على جدول الأعمال بالتوازي مع محادثات فيينا، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بشأنها، ربما تنتظر نتائج المحادثات.