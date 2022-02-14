اعتقال عضو سابق بمجلس السيادة.. دعوات لمظاهرات جديدة اليوم في السودان للمطالبة بتنحي العسكر

أغلقت السلطات السودانية جسرا رئيسيا في العاصمة الخرطوم قبل ساعات من موعد مظاهرات مرتقبة اليوم الاثنين، للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة وإرساء حكم مدني.

ودعت إلى المظاهرات لجان المقاومة والقوى السياسية المعارضة لقرارات قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأغلقت السلطات جسر المك نمر الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، في حين بقيت الجسور الأخرى بين أجزاء العاصمة مفتوحة.

وحذرت لجنة أمن ولاية الخرطوم -في بيان- من أن منطقة وسط العاصمة "غير مسموح بالتجمعات فيها"، ودعت إلى أن يكون تجمع المواكب في الميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وقبيل أحدث جولة من الاحتجاجات، أعادت السلطات السودانية اعتقال العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أمس الأحد، وفق ما ذكره مصدر من عائلته لوكالة رويترز وما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حزبه التجمع الاتحادي.

وقال القيادي في الحزب إن الفكي أوقف عندما كان في سيارته مع صديق له على أيدي قوات الأمن التي قادته إلى وجهة غير معلومة.

سلسلة اعتقالات

ويأتي هذا بعد اعتقال سياسيين آخرين، هما وجدي صالح وخالد عمر يوسف الأسبوع الماضي، وكلها اعتقالات لم يعلن عنها رسميا.

وكان الثلاثة اعتقلوا لنحو شهر إثر قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما رفضته قوى سودانية بوصفه انقلابا عسكريا.

والثلاثة أعضاء في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تعمل على تفكيك الشبكة السياسية والمالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وكانوا خاضوا حربا كلامية مع القادة العسكريين قبل قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول.

في سياق متصل، أبلغ ممثلون عن تجمع المهنيين السودانيين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تمسكهم برفض قرارات قائد الجيش، وذلك خلال لقاء عُقد في الخرطوم أمس الأحد.

وقال التجمع -في بيان- إنه "أكد تمسكه بموقفه الرافض لانقلاب 25 أكتوبر(تشرين الأول)، وعودة العسكر للقيام بدورهم المنوط بهم في حماية البلاد وحدودها والبعد عن الحياة السياسية المدنية".

والتقى رئيس المفوضية الأفريقية أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن البرهان قدم لوفد الاتحاد الأفريقي رؤية الحكومة الانتقالية لحل الأزمة الراهنة في السودان، التي تتكون من 4 محاور؛ تشمل إطلاق حوار شامل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات المشهد السياسي، وتنظيم انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.