مصدر أمني عراقي قال إن هناك خططا لزيادة عدد الدبابات والفرق والكتائب لتعزيز قدرات الجيش العراقي.

يخطط العراق لتعزيز قدراته الدفاعية في المجالين الجوي والبري من خلال التحرك لشراء طائرات مقاتلة، وأخرى مسيرة فضلا عن شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية من مصادر مختلفة.

وقال مصدر أمني رفيع لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هناك خططا لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب لتعزيز قدرات الجيش العراقي"، لافتا إلى أن القوات حاليا تستخدم دبابات "أبرامز" (Abrams) الأميركية ودبابات "تي-90" (T-90) الروسية. وأضاف أن "العراق يعتزم إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة".

وفي هذا الإطار ذكر موقع "أخبار الدفاع" (Defense News) نقلا عن نورمان ريكلفس رئيس الاستشارات الجيوسياسية لدى مؤسسة "ناميا غروب" (NAMEA Group) أن "الجيش العراقي يسعى إلى الحصول على عدة أنظمة دفاعية من أصول مختلفة، بما في ذلك مقاتلات "رافال" (Rafale) الفرنسية وطائرات بدون طيار ومدفعية، بالإضافة إلى دبابات "تي-90" الروسية ، مع وصول بعض المفاوضات الجارية إلى مرحلة متقدمة.

وقال ريكلفس إن "فرنسا عرضت بيع 20 طائرة من دون طيار (مسيرة)، وإن وزارة الدفاع العراقية تجري حاليا التحليلات الفنية"، مؤكدا أنه "من المقرر أن يزور وفد عراقي فرنسا في المستقبل القريب لتفقد الطائرات المسيرة".

وأوضح أن "العراق أيضا يجري مفاوضات مع باكستان لشراء 20 طائرة من دون طيار، لكن وزارة الدفاع لا تزال تدرس هذا العرض".

ونوه إلى أن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" بتكلفة 240 مليون دولار والتي سيتم دفعها بالنفط بدلا من النقد"، مشيرا إلى أن "القوات الجوية تقترب من شراء طائرة "سوبر موشاك" وهي طائرة تدريب".

وكان قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن قاسم المحمدي قد أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع) في وقت سابق وجود عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا، مبينا أن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأميركي حيث هناك دبابات متطورة، وهي دبابات البرامز، وهناك دبابات "تي-90" الروسية المنشأ، ولدينا العديد منها والتي تعادل البرامز، وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة"، مؤكدا أن "هناك خططا لزيادتها وزيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".

وأوضح أن "هناك عقودا كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق في الأجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق، وأثبتت قدرتها وفعاليتها"، منوها إلى أن "هناك مدفعية ممتازة سيتم استيرادها من فرنسا ذات دقة عالية، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير ليلية والكثير من العقود التي منها قسم وصل الى الميناء والقسم الآخر في المصانع لدعم القوات المسلحة".