هجمة مرتدة.. إحالة عشرات العاملين بماسبيرو للتحقيق على خلفية احتجاجات

القاهرة- بعد أكثر من شهر على انطلاق احتجاجات نادرة، يبدو أن الهيئة الوطنية للإعلام المصرية قررت أخيرا اتخاذ موقف هجومي في مواجهة منظمي المظاهرات التي شهدها مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والمعروفة إعلاميا بـ"احتجاجات ماسبيرو".

وقال رئيس اللجنة النقابية في القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام خالد السبكي، في تصريحات لموقع "مدى مصر" (خاص)، إن الأسبوع الماضي شهد استدعاء عشرات العاملين للتحقيق الإداري على خلفية الاحتجاجات المستمرة في مبنى ماسبيرو منذ أكثر من شهر.

وشهد مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري -والذي اشتهر إعلاميا بـ"ماسبيرو" نظرا لوجوده في المنطقة التي تحمل اسم عالم المصريات الفرنسي جاستون ماسبيرو- منذ مطلع العام الحالي مظاهرات متكررة للمطالبة برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، احتجاجا على ظروف عملهم وتدني الأجور وتأخر المستحقات المالية التي لم يحصل عليها العاملون منذ عدة سنوات.

إجراءات تعسفية

وأوضح السبكي في تصريحاته أن التحقيقات شملت نحو 35 من العاملين بالمبنى، وأنه تبعها فرض عقوبات بخصم جزء من الراتب الشهري لمدد تتراوح بين 5 أيام و15 يومًا، وأن العاملين واجهوا خلال التحقيقات عددًا من التهم المكررة شملت "وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات".

وأضاف رئيس اللجنة النقابية أنه بخلاف التحقيقات، فإن إحدى العاملات في قطاع الأمن نُقلت بقرار إداري من مقر عملها الأصلي في ماسبيرو إلى مقر آخر تابع للهيئة في منطقة الهرم "بشكل تعسفي، ومن دون تحقيق، بالإضافة لخصم 3 أيام من راتبها".

وقال السبكي إنه أحيل للتحقيق في النيابة الإدارية، وإن استدعاءه تم من خلال خطابات إلى الاتحاد العام لعمال مصر، بسبب وضعه النقابي رئيسا للجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.

دون سبب

أحد العاملين ممن تلقوا استدعاء للتحقيق قبل أيام، اشترط عدم ذكر اسمه، قال للموقع ذاته إن "الموجة السابقة من التحقيقات تبعتها موجة جديدة من الاستدعاءات للتحقيق دون ذكر سبب التحقيق، والذي يتوقع أن نطلع عليه خلال التحقيق نفسه".

وزعم الموظف أن مديري العموم تلقوا تعليمات في أحد قطاعات الهيئة بإحكام الرقابة على حضور العاملين في مكاتبهم ومقراتهم، والمراجعة الدائمة للحاضرين ممن وقعوا في دفاتر الحضور، ومقارنتها بالموجودين في أماكن العمل لحصر المشاركين في الاحتجاجات.

احتجاجات نادرة

كان مبنى ماسبيرو قد شهد، في حدث نادر، مطلع العام الجاري مظاهرات متكررة، وهزت هتافات اعتاد المصريون ترديدها في ثورة 25 يناير/كاون الثاني 2011 -مثل "ارحل" و"مش هنمشي هو يمشي"- جنبات المبنى التاريخي لماسبيرو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمهر أعداد كبيرة من العاملين داخل ماسبيرو، وترديد هتافات متكررة تطالب بالمستحقات المتأخرة ورحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، الذي وصفته الهتافات بـ"الفاشل".

وشهد الشهر الماضي محاولات متكررة من الهيئة الوطنية للإعلام لإنهاء الخلاف، منها صرف جزء من المستحقات المتأخرة، ولقاءات بين العاملين ومسؤولي الهيئة، وتعيين متحدث رسمي يكون وسيطا بين الهيئة والعاملين في ماسبيرو، إلا أن هذه القرارات لم تكن كافية لإنهاء الغضب داخل المبنى، قبل أن تبدأ الهيئة إجراءاتها الأخيرة بالتحقيق مع العاملين وتوقيع العقوبات عليهم.