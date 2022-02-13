نووي إيران.. مصدر مقرب من مفاوضات فيينا: واشنطن لم تحسم قرارها بعد

نقلت وسائل إعلام إيرانية -عن مصدر وصفته بالمقرب من مفاوضات فيينا- أن الولايات المتحدة لم تتخذ القرار بعد في ما يخص المحادثات، متهما واشنطن بالمماطلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن هذا المصدر أنه تمت صياغة جزء كبير من نصوص الاتفاق، وهو ما يعتبر تقدما ملحوظا في المفاوضات.

وأضاف المصدر -للوكالة- أنه إذا اتخذت الدول الغربية القرارات اللازمة بشأن رفع العقوبات والملفات النووية، فإنه يمكن التوصل إلى النتيجة في فترة زمنية قصيرة جدا.

وقد انطلقت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) في السابع من الشهر الجاري، وتخللها تصريحات من الأطراف المشاركة بأن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة والحاسمة، وتكرار واشنطن المطالبة بالتعجيل في التوصل إلى اتفاق.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال -في تصريحات سابقة- إن الأصوات التي تُسمع من الإدارة الأميركية تُظهر بأنه لا يوجد انسجام داخلي لاتخاذ القرارات السياسية للمضي قدما بمباحثات فيينا.

وتطالب طهران برفع كل العقوبات التي تستهدفها، وتقول إنها عادت ببرنامج عمل واضح إلى فيينا، في حين ترى الولايات المتحدة أن إبرام الاتفاق بات أمرا ملحا.

في هذه الأثناء، قال رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن بلاده ستواصل تطوير قدراتها الصاروخية.

وقد انسحبت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق سنة 2018، بعد 3 أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريبا بالتراجع تدريجيا عن أغلب التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.





تعاون روسي إيراني

بدوره أكد رئيس إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية زامير كابولوف -في وقت سابق- أن بلاده لا تقيد نفسها بالحظر المفروض على إيران في مسائل التعاون العسكري والتقني.

وكشف أن البلدين يعملان على إنشاء آلية لحماية التبادل التجاري والمعاملات المالية بينهما من مخاطر العقوبات الغربية.

وأضاف كابولوف أن القيادة الإيرانية الجديدة أعطت إشارات لموسكو بأن الشركات الروسية ستكون لها الأفضلية في الاستثمار بإيران بعد رفع العقوبات.