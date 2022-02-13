القاهرة- في السادسة من مساء 11 فبراير/شباط 2011 اهتزت ميادين مصر وشوارعها بهتافات النصر، حين تلا مدير المخابرات العامة عمر سليمان -الذي كان قد تولى قبل أيام (في ذلك الوقت) منصب نائب رئيس الجمهورية- بيانا قال فيه "أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان".

جاء البيان المقتضب بعد 18 يوما من المظاهرات والتفاعلات المحلية والدولية، حيث لم يفلح مبارك أمام تسارع دقات عقاربها الثورية في إثباط همة المتظاهرين أو استقطابهم، فكانت خطاباته مخيبة لآمال الجميع بمن فيهم بعض أركان نظامه، وتراوحت في مضامينها بين المناورة والتهديد بالفوضى والاستجداء والاستعطاف.

وقدّم مبارك 3 خطابات اختلفت في أسلوبها عن خطبه قبل الثورة، والتي كانت تتسم بالثقة وأحيانا الاستفزاز، كما جاء في تهكمه وسخريته من المعارضة حين دَشنت مجلسا موازيا لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان سابقا) بعد تزوير كبير في النتائج التي رصدتها منظمات محلية ودولية عام 2010، حيث قال مبارك -في خطاب افتتاح مجلسي الشعب والشورى (الغرفة الثانية سابقا) قبل الثورة "خليهم يتسلوا".

أما الخطابات الثلاثة الأخيرة فقد اتسمت بدرجة كبيرة بمحاولة استعطاف واستقطاب الجماهير، وطغى عليها اعتزازه بخلفيته العسكرية، لكن ليس بطابعها الردعي، بل باعتبارها قوة ناعمة تغازل التقدير الشعبي.

وفي الذكرى الـ11 من بيان التنحي، ترصد "الجزيرة نت" الخطابات الثلاثة، وكيف تطورت لهجة الرئيس الأسبق من خطاب إلى آخر، ورصد أبعاد وتداعيات وردود الفعل على كل خطاب منها.

الخطاب الأول.. مناورة

في بداية الحراك الذي اندلع في 25 يناير/كانون الثاني 2011، لم تصدر عن مبارك خطابات عاجلة تتفاعل مع مطالب الثورة والمتظاهرين، حيث كانت الاستجابة الأولى منه عبر خطاب بثه التلفزيون المصري، بعد ساعات من المظاهرات العنيفة التي اشتهرت باسم "جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني 2011.

ففي خطابه الأول الذي جاء في الساعة الأولى من 29 يناير/كانون الثاني، أي متأخرا 5 أيام عن بدء المظاهرات، رفض مبارك فكرة التخلي عن السلطة أو القيام بتغييرات جوهرية.

وكان الخطاب محبطا للمتظاهرين، ففي حين كانت المطالب الأولى للثورة تتركز على حل مجلسي الشعب والشورى (باعتبارهما جاءا بالتزوير)، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ؛ اكتفى مبارك بتغيير الحكومة التي جاءت تشكيلتها الجديدة مخيبة للآمال وعبارة عن وجوه مكررة للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يمثل الذراع الحزبي للسلطة.

واتسم الخطاب الأول بالمناورة، فبينما يقول مبارك إنه يعي المطالب المشروعة للمتظاهرين، لكنه في الوقت ذاته يُلقي التهم على قوى سياسية (لم يسمها) في إثارة موجة المظاهرات والمتاجرة بشعاراتها وفق قوله، وفي الوقت الذي دعا فيه إلى الحوار والابتعاد عن اللجوء إلى العنف والفوضى، كان الجيش قد ملأ فراغ غياب الشرطة في المدن الرئيسية.

كما أن الخطاب كان متناقضا مع الواقع، ففي الوقت الذي زعم فيه أن مظاهرات 25 يناير وما سبقها من وقفات احتجاجية ما كان لها أن تتم لولا مساحات الحرية العريضة؛ كانت شبكات الاتصالات والإنترنت قد قُطعت لعزل المتظاهرين وعدم وصول أصواتهم للخارج، فضلا عن منع الكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية في رصد الأحداث.

وإزاء الصمود الثوري، اتخذ مبارك في 30 يناير/كانون الثاني 2011 خطوة متأخرة 30 عاما حين عَيّن عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) نائبا له، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة عام 1981.

وكما خيب الخطاب آمال المتظاهرين في نية مبارك في التغيير، كانت الإدارة الأميركية قد تيقنت أن الرجل لن يستطيع الخروج من الأزمة، وطالبته بإجراءات وإصلاحات سياسية عاجلة، وإن كانت حتى ذلك الوقت منقسمة بين فصيلين أحدهما مؤيد لمطالب ميدان التحرير وآخر متخوف من خسارة أهم حليف إستراتيجي لواشنطن، وفق تقارير غربية.

الخطاب الثاني.. أنا أو الفوضى

بعد ضغوط أميركية واستمرار المظاهرات، خرج مبارك بخطابه الثاني في الأول من فبراير/شباط 2011، متعهدا بما كانت الإدارة الأميركية قد طلبته منه.

فكان أبرز ما جاء فيه، إعلانه عدم نيته الترشح مرة أخرى، مع تكليف عمر سليمان بإجراء حوار مع كافة القوة السياسية لمناقشة قضايا الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية والتشريعية، لكنه واصل اتهام بعض هذه القوى بتنفيذ أجندات خاصة.

وكان الخطاب عاطفيا بدرجة كبيرة وخاصة حين قال ".. إن هذا الوطن وطني فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت…"، وفي الوقت ذاته حمل بين كلماته تهديدا مبطنا "مبارك أو الفوضى"، حيث قال إن "أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض علينا شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى والاستقرار".

وعلى غرار الخطاب الأول لم يدرك مبارك أن قطار الثورة سيدهس كل قرار متأخر وسيزيد الأمر تعقيدا، حيث ترفع قوى الثورة مع مرور الوقت سقف طموحاتها، ففي حين وصف محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير (آنذاك) تصريحات مبارك "بعملية خداع لن تزيد إلا من احتقان الموقف وعليه أن يستقيل ويرحل"، قال أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض إن الخطاب كان محبطا ومبارك يشتري الوقت.

وفي ميدان التحرير بالقاهرة، قابل الثوار الخطاب بالرفض والتنديد، ورددوا هتافات تطالب برحيله، وعلى الجانب الغربي، انتهت الإدارة الأميركية إلى قرار يدعو مبارك للتنحي.

وفي اليوم التالي للخطاب، ومع تصاعد الحشد الثوري ومطالب المتظاهرين بميدان التحرير، لجأ مقربون من النظام المصري إلى القوة لتفريق المتظاهرين عن طريق دفع بلطجية إلى الميدان بالخيول والجمال فيما يعرف بموقعة الجمل التي أوصلت رسالة بأن نظام مبارك غير جاد في التغيير.

الخطاب الثالث.. قبل التنحي

مساء العاشر من فبراير/شباط 2011، بث التلفزيون المصري الخطاب الثالث والأخير لمبارك، الذي كان يُنتظر محليا ودوليا أن يكون إعلانا بالتنحي.

حاول مبارك في هذا الخطاب استعطاف المواطنين ومخاطبة الشباب من خلال دعوته للحوار والوقوف إلى حل يرضي الجميع والانتقال السلمي للسلطة، بتعديلات دستورية وتشريعية كبيرة، وإعلانه إلغاء قانون الطوارئ، كما حاول التقليل من شأن الحراك المطالب بتغييره قائلا إنه يستمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج.

حتى هذه اللحظات ظل مبارك متمسكا بأمل البقاء في السلطة، من دون أن يدرك أن الحلول السياسية تجاوزته شخصيا، فجاء الخطاب كسابقيه مخيبا للآمال محليا ودوليا، وأيضا لأركان نظامه نفسه، فقد رفض التخلي عن السلطة وأعلن أنه سينقل سلطاته لنائبه عمر سليمان، ثم قرر المتظاهرون الزحف من ميدان التحرير إلى القصر الرئاسي شرقي القاهرة.

وبالتزامن مع تلك الأحداث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الأول بانعقاده الدائم من دون وجود الرئيس، فكانت رسالة بأن مبارك لم يعد يسيطر على الأمور، والجيش لا يمانع في تنحيه عن السلطة.

ومساء 11 فبراير/شباط 2011، أعلن عمر سليمان تنحي مبارك عن السلطة وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، وبذلك وُضعت نهاية لـ30 عاما قضاها مبارك على رأس السلطة في مصر.