يعتقد المحللون أن التعاطي الإيراني الرسمي مع سلوك السفير الروسي يتماشى والسياسة العامة للجمهورية الإسلامية تجاه حليفتها موسكو التي تتعاون معها أيضا على الأراضي السورية، لكنهم طالبوا الخارجية الروسية بمحاسبة سفيرها في طهران.

طهران – للمرة لثانية خلال أقل من عام، تثير تغريدات السفارة الروسية في طهران سخط الرأي العام الإيراني، في حين یرى مراقبون في إيران أن مثل هذه الأحداث لن ترتقي إلى تقويض العلاقات المتينة بين البلدين.

ونشرت السفارة الروسية في طهران، على صفحتها بموقع تويتر، صورة للسفير ليفان جاغاريان، خلال زيارة قام بها لمقبرة الأديب والسفير الروسي الأسبق في طهران، ألكسندر غريبايدوف، الذي قُتل عام 1829 في هجوم لجماعة غاضبة من الإيرانيين على الروس الموجودين في سفارة بلادهم بالعاصمة الإيرانية.

وجاء نشر الصورة بعد شهر فقط من زيارة وُصفت بأنها ناجحة، قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو. وأثار منشور السفارة الروسية في طهران حفيظة الرأي العام الإيراني الذي عدّ الصورة مهينة لبلاده، ووصف سلوك البعثة الدبلوماسية الروسية برش الملح على جراح الإيرانيين.

منشور السفارة جاء بعد شهر من زيارة وصفت بالناجحة للرئيس الإيراني إلى روسيا على رأس وفد كبير (الصحافة الإيرانية)

الذاكرة التاريخية

ورغم العلاقات الثنائية الآخذة في التطور منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، فإن الذاكرة التاريخية للرأي العام الإيراني لا تزال تستذكر بألم وحرارة الحروب التي أدت إلى انتزاع أجزاء من أراضيها الشمالية وضمّها إلى الإقليم الروسي بموجب اتفاقيتي غلستان عام 1813 وتركمنجاي عام 1828، فضلا عن تدخل روسيا لإجهاض الثورة الدستورية (1911-1905) واحتلالها الأراضي الإيرانية في الحربين العالميتين.

من ناحيته، استذكر السفير الإيراني الأسبق لدى الأمم المتحدة كوروش أحمدي حادثة قتل السفير الروسي الأسبق في طهران ألكسندر غريبايدوف، وقال إن سلوكه مع الإيرانيين "كان أشبه بتعامل حاكم سفاك دماء مع رعيته".

وعدّ -في تعليق نشره في قناته على تلغرام- قتل السفير الروسي الأسبق في طهران مخالفا للمواثيق الدولية، لكنه نفى أن يكون الدور الذي لعبه غريبايدوف في كتابة اتفاقية تركمنجاي سببا في مقتله.

وقال أحمدي إن "قوات الحرس التي كانت ترافقه في مدينة تبريز (شمال غربي إيران) في طريقه إلى طهران أطلقت النار على الإيرانيين ونهبت ممتلكاتهم، فضلا عن سلوكه المخالف للأعراف الدبلوماسية، لا سيما مع الملك القاجاري فتحعلي شاه".

وأضاف "في يوم مقتل غريبايدوف، كانت قوات حرس السفارة الروسية في طهران أول من فتح النار على المحتجين الإيرانيين، وأدى ذلك إلى مقتل شاب إيراني وجرح مشاعر المحتجين"، مستغربا ما قام به السفير الروسي في طهران من نشر صورته أثناء زيارته مقبرة غريبايدوف وعلى حساب سفارة بلاده في إيران.

وكان الملك القاجاري فتحعلي شاه قد أرسل عقب مقتل غريبايدوف وفدا إيرانيا رفيعا ومعه رسالة اعتذار إلى بلاط القيصر الروسي نيكولاي الأول، وقدم له ألماسة كبيرة يبلغ وزنها 88 قيراطا لدرء الفتنة ومنع نشوب حرب جديدة بين البلدين.

مطهرنيا يستبعد تأثر العلاقات الإيرانية الروسية في المرحلة المقبلة (الصحافة الإيرانية)

جس نبض

من جانبه، انتقد الأكاديمي الإيراني والباحث في الشؤون السياسية مهدي مطهرنيا سلوك السفير الروسي، معتبرا أنه يأتي في إطار جس نبض طهران تمهيدا لسياسة روسية جديدة، لا سيما أنه يكرر نشر الصور الاستفزازية للمرة الثانية خلال 10 أشهر.

وكانت السفارة الروسية في طهران قد أثارت جدلا في الأوساط الإيرانية في أغسطس/آب الماضي، بعد ما نشرت صورة على حسابها في تويتر للسفير ليفان جاغاريان مع نظيره البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف، على سلم مبنى السفارة، يظهر فيها مقعد شاغر يتوسط السفيرين.

وأعادت الصورة إلى الأذهان صورة مشابهة التقطت عام 1943 من القرن الماضي، جمعت الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، والأميركي تيودور روزفلت، والبريطاني ونستون تشرشل، في المكان نفسه وبالترتيب ذاته، بعد الغزو الإنجليزي السوفياتي لإيران قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجزيرة)

حلف قوي

وأشار مطهرنيا، في حديث للجزيرة نت، إلى عزم الحكومة الإيرانية الجديدة تعزيز علاقاتها مع الحليف الروسي ردا على "سياسات الإمبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة"، مستبعدا أن يؤثر سلوك السفير الروسي في متانة العلاقات بين طهران وموسكو في الوقت الحالي.

ورأى أن التعاطي الإيراني الرسمي مع سلوك جاغاريان يتماشى والسياسة العامة للجمهورية الإسلامية تجاه حليفتها روسيا التي تتعاون مع موسكو أيضا على الأراضي السورية، مؤكدا أن روسيا هي الرابح الأكبر من وراء علاقاتها مع طهران.

ووصف علاقات طهران وموسكو بأنها تكتيكية وليست إستراتيجية، مشددا على أن تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية حافل بالأحداث التي تنمّ عن تنافسهما الحقيقي، لا سيما في الوقت الحالي باعتبارهما من أكبر مصدّري النفط والغاز في العالم.

لكن مطهرنيا أضاف "حتى إذا كان سلوك السفير الروسي في طهران ناجم عن إرادته الفردية ولا يمثل السياسات الخارجية الروسية، فإن ذلك لا يعفي الوزير المخضرم سيرغي لافروف من مسؤولية محاسبة سفير بلاده في طهران لإثارته سخط الشعب الإيراني".

وخلص إلى أن عدم احتجاج الخارجية الإيرانية على نشر السفير الروسي في طهران صور زيارته مقبرة غريبايدوف يبيّن أن طهران تسعى لاحتواء الموقف وتهدئة الوضع رغم أنه أزعج مشاعر الشارع الإيراني.