لحمايتها من هجمات الحوثيين.. الجيش الأميركي ينشر طائرات مقاتلة في الإمارات

أرسلت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى إحدى قواعدها في أبو ظبي، وذلك بعدما وعدت بتقديم الدعم للإمارات إثر تعرضها لعدة هجمات من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

وأعلنت القوات الجوية الأميركية -في تغريدة على تويتر- وصول مقاتلات من طراز "إف-22" (F-22) السبت إلى قاعدة الظفرة الجوية بالعاصمة الإماراتية.

وقالت إن هذه الطائرات هي جزء من مظاهر الدعم الأميركي بعد سلسلة من الهجمات هددت القوات المسلحة الأميركية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة.

وأوردت وكالة أسوشيتد برس أن المسؤولين الأميركيين امتنعوا عن الإفصاح عن عدد طائرات إف-22 أو عدد الطيارين الذين يدعمونها بسبب أمن العمليات.





الدفاع عن النفس

وفي لقاء خاص مع الجزيرة الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي إن الولايات المتحدة مستمرة في بحث طرق مساعدة السعودية والإمارات في الدفاع عن نفسيهما بشكل أفضل أمام تهديدات جماعة الحوثي اليمنية.

وأضاف كيربي أنه تم تسجيل أكثر من 400 هجوم للحوثيين على السعودية والإمارات.

وتزامن ذلك مع إعلان قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي كينيث ماكينزي أن بلاده ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية، مضيفا –بعد زيارة إلى أبو ظبي- أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها.