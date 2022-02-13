كورونا.. مظاهرات رافضة للقيود الصحية بعدة دول والإصابات تتجاوز 410 ملايين عالميا

خرج الآلاف من المتظاهرين في عدة دول احتجاجا على الإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبينما رفعت النرويج آخر القيود الصحية، تشير آخر الأرقام إلى تسجيل أكثر من 410 ملايين إصابة في العالم بالوباء.

ويوم أمس السبت نجح قسم من آلاف المعارضين لشهادة التلقيح، الذين كانوا يتوجهون في مواكب إلى باريس ضمن مسيرة "مواكب الحرية"، في الوصول إلى جادة الشانزلزيه، مما حمل قوات الشرطة والدرك على التدخل سريعا لتفريقهم.

وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية 14 شخصا من المشاركين في "مواكب الحرية" الرافضة للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الشرطة أنها أخلت ساحة الشانزلزيه من المحتجين، وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

وكانت الشرطة قد استخدمت الغازات الدمعة لصد محتجين حاولوا عرقلة الحركة في مفترق للطرق بالشانزلزيه.

ومن جهة أخرى أوضحت الشرطة أنها فرضت غرامة على أكثر من 300 شخص بسبب مشاركتهم في مظاهرة غير مرخص بها.

وتشكلت "مواكب الحرية" هذه على غرار التعبئة التي تشل حاليا العاصمة الفدرالية الكندية أوتاوا، وتضم معارضين للرئيس إيمانويل ماكرون ورافضين لشهادة التلقيح وناشطين من حركة "السترات الصفراء".

احتجاجات أمس السبت في ألمانيا (غيتي)

إغلاق وتدخل

وفي هولندا، أخلى معارضون للقيود الصحية قدموا في مواكب من جميع أنحاء البلاد، أمس السبت وسط مدينة لاهاي بعدما شلوا الحركة فيه لعدة ساعات، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة المحلية أن "المتظاهرين الذين كانوا يغلقون وسط مدينة لاهاي بشاحنات وآليات أخرى، غادروا المدينة الآن"، بعد مهلة أتاحتها الشرطة للمغادرة، مهددة بتوقيف المشاركين وبفرض غرامات عليهم.

أما في ألمانيا، فقد نزل الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في العديد من المدن احتجاجا على الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

كما نظمت أيضا مظاهرات للاحتجاج على هذه المظاهرات المعارضة لإجراءات كورونا في أماكن عديدة.

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات والمظاهرات المضادة مرت سلمية في الغالب، مشيرة إلى أنه كانت هناك عدة حالات تحفظ على أشخاص، واحتجز اثنان من المشاركين.

احتجاجات في كندا ضد قيود كورونا (الأناضول)

تدابير وإخلاء

وفي كندا بدأت الشرطة الكندية صباح أمس السبت بإخلاء جسر حدودي إستراتيجي مع الولايات المتحدة من المتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19، في حين ينتظر تدفق آلاف المحتجين إلى أوتاوا للمشاركة في تجمع كبير.

وفي سياق متصل، سار نحو 10 آلاف متظاهر -بحسب الشرطة- أمس السبت في العاصمة الأسترالية كانبيرا متوجهين إلى البرلمان للتنديد بوجوب تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

والقاح ليس إلزاميا، لكنه مطلوب للدخول إلى البلد ولممارسة مجموعة من المهن التي تزيد من خطورة الإصابة مثل رعاية المسنين.

وفي أيسلندا، أصيبت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير بكوفيد-19 بعدما انتقلت العدوى إليها من أحد أفراد عائلتها، وفق ما كتبت أمس السبت في منشور على فيسبوك.

وفي النرويج، رفعت السلطات آخر القيود الصحية بإلغاء تعليمات التباعد الاجتماعي ووجوب وضع الكمامات في الأماكن المكتظة، رغم تفشي الإصابات بالمتحور "أوميكرون" (Omicron).

الصين قررت استخدام عقار فايزر للمرضى الذين يصابون بشكل حاد بالفيروس (رويترز)

لقاح وأرقام

وفي سياق متصل بالتطعيمات، سمحت الوكالة الصينية للأدوية "بشروط" باستخدام عقار "فايزر" (Pfizer) لمعالجة كوفيد-19، في حين لا تزال اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.

وعلى غرار دول أخرى سيقتصر استخدام هذا الدواء على المرضى الذين قد يصابون بشكل حاد من كوفيد-19.

عربيا، سجلت وزارة الصحة المصرية 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة أمس السبت، مقارنة مع 2179 إصابة و61 وفاة في اليوم السابق.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 3 آلاف و80 شخصا بفيروس كورونا المستجد ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير آخر الأرقام إلى أن حصيلة أعداد الإصابات في العالم بلغت حتى الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي 410 ملايين و766 ألفا و652 حالة إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و829 ألفا و128 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بـ79 مليونا و293 ألفا و924 حالة، تليها الهند بـ42 مليونا و631 ألفا و421 إصابة، فالبرازيل بـ27 مليونا و425 ألفا و743 إصابة، وفقا لموقع "وورلد ميتر" (Worldometer) المتخصص في رصد كل الإحصاءات المتعلقة بالوباء.

وقد أودت جائحة كوفيد-19 رسميًا بأكثر من 5 ملايين و799 ألفا و910 أشخاص في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 3، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.