زيارة أردوغان للإمارات.. ترقب توقيع 12 اتفاقية في مجالات متعددة

تعتزم تركيا والإمارات توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة، وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي غدا الاثنين تستمر يومين.

ومن المخطط أن يحضر أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود، وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس أردوغان سيفتتح اليوم الوطني التركي في معرض "إكسبو دبي" ويلتقي عددا من رجال الأعمال.

ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الإيجابية التي طبعت العلاقات التركية الإماراتية الأشهر القليلة الماضية، بعد سنوات من التوتر، وقال أردوغان -في مقال نشر له أمس في موقع "خليج تايمز" (Khaleej Times) الإماراتي- إن زيارته تلك "ستتيح الارتقاء أكثر بعلاقات التعاون بين البلدين" وأضاف "التقارب التركي الإماراتي اكتسب زخما جديدا عبر الزيارات المتبادلة".

زيارة سابقة

وكان ولي عهد أبوظبي قد زار تركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ووقع حينها عددا من الاتفاقيات ولا سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وتشمل الاتفاقيات التي ستوقع غدا بين الجانبين مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

ومن المرتقب أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ومن ضمن الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، وأخرى حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.

وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، الثقافة، الشباب، إدارة الكوارث والطوارئ، الأرصاد الجوية.