تونس.. الرئيس سعيد يصدر مرسوما يعزز سلطته على القضاء وانطلاق احتجاجات ضد قراراته

انطلقت اليوم الأحد في العاصمة تونس مظاهرة ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد، الذي أصدر البارحة مرسوما رئاسيا بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، منح نفسه بموجبه صلاحيات العزل والتعيين لقضاة المجلس ومنع عنهم حق الإضراب.

ورغم الرفض الواسع محليا ودوليا، فإن سعيّد نفّذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وبينما دعت جمعية القضاة إلى التعبئة لمواجهة هذه القرارات، نزل مئات المحتجين للشارع.

وعقب هذا القرار أصدر سعيّد مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه مجلسا مؤقتا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الحالي.

وجاء في الجريدة الرسمية أن المرسوم الرئاسي ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

وأكد سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخرَ مؤقت جاء لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب.

واعتبر سعيّد أن المحاسبة العادلة هي أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، حسب تعبيره.

تعبئة وتنسيق

وتعبيرا عن رفضهم لقرارات سعيد، بدأ مئات المحتجين مظاهرة في العاصمة تلبية لدعوات بالخروج للشارع احتجاجا على هذه القرارات منها حل المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية المبادرة الديمقراطية قد حثا في وقت سابق على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد في العاصمة تونس.

وقد دعت حركة النهضة أنصارها إلى المشاركة بقوة في المظاهرات الاحتجاجية المقررة اليوم الأحد.

وقالت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" إنها ستواصل تحركاتها النضالية من أجل إسقاط ما وصفته بـ"المسار الانقلابي" للرئيس سعيد، ودفاعا عن استقلالية القضاء.

وفي ردها على هذه القرارات، دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة التي أعلنت عن تشكيلها لمواجهة قرارات الرئيس سعيّد.

كما دعت للانخراط في التصدي لما وصفته باستهداف السلطة القضائية، والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية، وحثت المجلس الأعلى للقضاء على مواصلة الاضطلاع بمهامه بتركيبته الحالية.

عقبات ودعوات

أما رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" التونسي أحمد نجيب الشابي فقد قال إن ما قام به الرئيس يخوّله التدخل في تعين القضاة وترقيتهم ومؤاخذتهم ونقلهم وإعفائهم، معتبرا أن قلعة أخرى من قلاع الحرية وحصنا من حصونها يسقط.

ورأى الشابي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرار سعيّد يعدّ "عقبة أخرى تنزاح على طريق العودة إلى الحكم المطلق، في كساء شعبوي رديء هذه المرة".

ودعا الشابي من أسماهم أصحاب الضمائر الحية في تونس إلى أن تتشابك أيديهم لتفتح الطريق لإنقاذ البلاد.





انتقاد ورفض

يشار إلى أن قرار سعيد بحل المجلس يأتي بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، إذ ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، كما أنه انتقد كثيرا ما سماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض قرار سعيد، وأكد أنه لا توجد آلية قانونية لحل المجلس، في حين شن القضاة إضرابا لمدة يومين، ووصفت جمعية القضاة -التي تعرف بأنها الأكثر تمثيلا للقضاة- الإضراب بالناجح.

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء، ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.