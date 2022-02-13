بدعم من عضو كنيست متطرف.. مئات المستوطنين يحتشدون لاقتحام حي الشيخ جراح

القدس المحتلة – يسود التوتر منذ مساء أمس السبت في حي الشيخ جراح بالقدس بعد حشد مئات المستوطنين المتطرفين لاقتحام الحي والاعتداء على سكانه وممتلكاتهم، بدعم من عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن نقل مكتبه للمرة الثانية إلى الحي، ولكن هذه المرة إلى الشق الغربي منه.

وتلبية لدعوة المتطرف بن غفير، توافد مئات المستوطنين نحو حي الشيخ جراح عصر اليوم الأحد، تزامنا مع دعوات مقدسية للتضامن مع عائلة سالم وأداء صلاتي المغرب والعشاء هناك.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل الحي لمنع وصول المتضامنين المقدسيين إلى أرض سالم، في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهم التي طالت المركبات والسيدات والأطفال والطواقم الصحفية، ووثق مقطع مصور شتم أحدهم النبي، صلى الله عليه وسلم.

وأكملت قوات الاحتلال اعتداءات المستوطنين، بعد أن رشت المياه العادمة على المقدسيين المتضامنين، وحاولت تفرقتهم بقنابل الصوت والغاز واعتقلت أكثر من 5 شبان حتى اللحظة.

واستجابة للأحداث المتصاعدة في الحي، انطلقت دعوات شبابية في مدينتي رام الله والبيرة للخروج في مسيرات غاضبه مساء اليوم الأحد باتجاه دوار المنارة، تزامنا مع مسيرات من مدينة نابلس باتجاه حاجز حوارة، وسبقتها دعوات لأداء صلاة العشاء على مدخل مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني.





وكانت الاعتداءات انطلقت بعد ساعات من احتراق بؤرة استيطانية في الحي، قال السكان إن الحريق نشب فيها بسبب تماس كهربائي، في حين ادّعى المتطرفون أن الحريق متعمّد وباشروا فورا تنفيذ اعتداءاتهم بحرق المركبات وضرب السكان ورشهم برذاذ الفلفل والغاز.

وعائلة سالم أكثر عائلات الحي تضررا، فقد أُعلن أخيرا عن تنفيذ قرار الإخلاء بحقها بين الأول من مارس/آذار والأول من أبريل/نيسان القادمين.

ونالت المسنّة فاطمة سالم -صباح اليوم ومساء الأمس- نصيبها من اعتداءات المتطرفين، وفقا لنجلها إبراهيم الذي قال للجزيرة نت إن المستوطنين اعتدوا عليها مساء أمس السبت بالضرب واليوم برشها بالغاز لأنها دافعت عن ابنها خليل في وجه اعتداءاتهم، وكانت النتيجة اعتقال خليل على يد المخابرات الإسرائيلية وضرب والدته المسنّة.

ويقول إبراهيم إن حدة الاعتداءات تصاعدت بعدما تسلمت العائلة قرار تنفيذ الإخلاء، وإن أفرادها باتوا على موعد أسبوعي مع الهجمات التي تنفذ كل يوم جمعة.

وأضاف "مئات المستوطنين هجموا مساء أمس على الحي.. اعتدوا علينا بالرشق بالحجارة والشتائم وتكسير المركبات والضرب، واليوم وصل إيتمار بن غفير صباحا وصمم على نصب خيمة، ووضع مكتبا له أمام منزلنا، وترافق ذلك مع اعتداءات علينا وعلى المتضامنين معنا".





وأكد هذا الشاب أن حياة العائلة تحولت إلى جحيم في ظل حماية قوات الاحتلال للمستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، وإذا قرر أحد أفرادها الدفاع عن نفسه فإن الرد يأتي فورا باعتقاله والتنكيل به.

ويضيف "لم نذق طعم النوم منذ منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونتناوب على حماية المنزل الذي بات إجلاؤنا منه وشيكا.. لا يسعنا إلا أن ندافع عنه بصدورنا العارية حتى اللحظة الأخيرة".

أما الناشط المقدسي محمد أبو الحمص فرغم إصابته وتعثر خطواته فإنه أصرّ على التوجه إلى الحي مساء أمس وصباح اليوم للتضامن مع العائلة ضد هجمات المستوطنين، وقال إن الاحتلال يعاقب السكان بشكل جماعي من أجل حريق نشب في بؤرة استيطانية دخيلة على الحي.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين الذي اعتدوا على الحي منذ أمس حتى اليوم تجاوز 300 متطرف نفذوا اعتداءاتهم بحماية جيش الاحتلال، في حين اقتحم بن غفير الشق الغربي، ووضع مكتبا له في أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء بشكل استفزازي أدى إلى اشتعال التوتر والمواجهات في المكان.

أبو الحمص نال أيضا نصيبا من الاعتداءات بالضرب المبرح ومحاولة سرقة علم فلسطين الذي يرافقه في كل وقفاته التضامنية بالقدس، وأكد هذا الناشط أن المستوطنين وقادتهم يسابقون الزمن والقانون ويريدون باعتداءاتهم ترهيب عائلة سالم وإجلاءها قبل الموعد المحدد من محاكم الاحتلال.

عضو الكنيست بن غفير (وسط) يقود حملة مع مستوطنين لاقتحام منازل الفلسطينيين بالشيخ جراح (الجزيرة)

المتطرف إيتمار بن غفير يقود حملة تضامنية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ أمس يدّعي فيها أن "العرب أحرقوا سيارة المستوطن 9 مرات والآن أحرقوا منزله، وإذا عجزت الشرطة عن حمايته فهو والمستوطنون سيتكفلون بذلك".

ولتحقيق مكاسب سياسية أعلن بن غفير نقل مكتبه إلى الشق الغربي من الحي، وهو ما قام به اليوم بعد أشهر من نقل مكتبه إلى الشق الشرقي في حي الشيخ جراح في الصيف الماضي.

يذكر أن المتطرفين دعوا إلى مظاهرة في حي الشيخ جراح في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ضد "إرهاب العرب وتقاعس الشرطة".