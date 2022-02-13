بعد إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا.. شتاينماير: روسيا تتحمل مسؤولية تعرض أوروبا لخطر الحرب

أعلنت الجمعية الاتحادية الألمانية إعادة انتخاب الرئيس فرانك شتاينماير لـ5 سنوات أخرى، ليكون خامس رئيس ألماني يحظى بولاية ثانية، وعقب فوزه حذر روسيا من أنها تتحمل خطر الحرب.

وفاز شتاينماير -وزير الخارجية السابق الذي يتولى منصب الرئاسة منذ عام 2017- بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلّت خصيصا لذلك تضم نوابا وعددا كبيرا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

وحصل شتاينماير على 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا أي بنسبة تأييد قاربت 73%.

وفي كلمته عقب إعادة انتخابه، حذر الرئيس الألماني نظيره الروسي فلاديمير بوتين "من الاستهانة بقوة الديمقراطية، ونحن أقوياء لأننا لا نستخدم القمع".

وقال شتاينماير: ملتزمون بالقيام بواجباتنا تجاه حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، ولا يمكن ضمان السلام إلا بالحوار بين روسيا والغرب.

واعتبر الرئيس الألماني أن روسيا تتحمل مسؤولية تعرض أوروبا لخطر الحرب.