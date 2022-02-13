اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة في أبين جنوبي اليمن على يد مسلحين مجهولين

قالت الأمم المتحدة أمس السبت إن 5 من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.

وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن إن حادثة الاختطاف وقعت يوم الجمعة في محافظة أبين، وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل إطلاق سراحهم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها جنوب اليمن تواصل العمل "لتحرير المختطفين، وضمان سلامتهم بشكل عاجل"، وأشارت إلى أنهم تعرضوا للخطف على يد مسلحين مجهولين.

وقال مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن إن من بين المختطفين 4 يمنيين.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وبعد ذلك بأشهر تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.





وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية حادة إذ يعتمد 80% من سكان اليمن على المساعدات.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يختطف فيها موظفون أمميون في أبين، حيث ينشط أحيانا تنظيم القاعدة الذي سبق له تنفيذ حوادث اختطاف وشنّ هجمات على مقار عسكرية وأمنية بالمحافظة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اختطف الحوثيون في العاصمة صنعاء موظفين أمميين اثنين، لا يزالان رهن الاحتجاز حتى اليوم، وسط مطالب أممية متكررة بإطلاق سراحهما، دون تعليق رسمي من الجماعة.

وسبق أن شكت الأمم المتحدة من عراقيل كبيرة تواجه نشاطها باليمن، بينها اعتقال موظفين، أو تعرض بعض عمالها للاعتداء.‎