التحالف يعلن شن ضربات جوية دقيقة على أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن شن ضربات جوية دقيقة على أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيان "إن محاولات المليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي"، على حد وصف البيان.

وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ "عملية عسكرية حاسمة" في صنعاء استجابة لما سماها التهديدات، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

واتهم التحالف جماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام هذه المواقع في إطلاق الطائرات المسيرة، وقال إنه نفذ 16 غارة في صعدة وحَجة في إطار الرد على التهديدات.

وكانت وسائل إعلام حوثية أشارت إلى أن طائرات التحالف شنت غارة جوية على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر في الريف الغربي لصنعاء، بينما تحدثت مصادر محلية عن غارتين للتحالف على شارع المطار شمالي صنعاء، حيث الأكاديمية العسكرية العليا ومدرسة الحرس الجمهوري.

قوات الجيش اليمني في محيط مدينة حرض بمحافظة حجة (وكالة الأناضول)

معارك حرض

وتأتي تطورات جبهات مأرب وصنعاء، بينما تدور مواجهات في جبهة أخرى في مديرية "حَرَضْ"، بمحافظة حَجّة شمال غربي البلاد، وصفتها مصادر عسكرية يمنية بالعنيفة بين قوات الجيش والحوثيين.

وذكرت المصادر أن غارات للتحالف استهدفت مواقع وآليات للحوثيين، من بينها منظومة دفاع جوي في المنطقة.

وكانت المصادر العسكرية تحدثت عن إسقاط الجيش اليمني لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين، بينما أطلق الحوثيون عدة صواريخ باليستية سقطت في مناطق متفرقة بالمديرية.

وقال مصدر طبي يمني في مأرب إن 3 أطفال أشقاء قتلوا جراء انفجار بقايا مقذوف صاروخي في منطقة سكنية جنوبي المدينة.

وكشف مصدر محلي أن المقذوف الصاروخي أطلقه الحوثيون خلال قصفهم مفترق طريق حريب قبل أسابيع.

وذكرت مصادر حكومية يمنية أن ما لا يقل عن 50 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم 10 أطفال جراء قصف للحوثيين أو انفجار ألغام وقذائف على الطرقات في محافظة مأرب.