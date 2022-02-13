دُعيت للعودة إلى الحوار.. إدانة أميركية يابانية كورية جنوبية لاختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

أكد وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقوفهم صفا واحدا ضد كوريا الشمالية التي أجرت عدة اختبارات لصواريخ باليستية مؤخرا. كما دعوها إلى العودة للحوار.

وبعد يوم من الاجتماعات في هونولولو (عاصمة ولاية هاواي الأميركية)، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والكوري الجنوبي تشانغ أوي يونغ والياباني يوشيماسا هاياشي عمليات إطلاق الصواريخ السبع باعتبارها "مزعزعة للاستقرار".

وأضافوا في بيان مشترك أن على بيونغ يانغ وقف أنشطتها غير القانونية والانخراط بدل من ذلك في الحوار.

وقال بلينكن -في مؤتمر صحفي إلى جانب باقي وزراء الخارجية- إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مرحلة استفزاز… نواصل العمل لإيجاد طرق لمحاسبتها"، مشيرا إلى آخر حزمة عقوبات فرضت على 8 أشخاص وكيانات مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

وشدد الدبلوماسيون الثلاثة على التزامهم نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ، التي لم تستجب لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتقارب على مدى العام الماضي.

وشدد الوزراء الثلاثة على أنه لا نوايا معادية من قبلهم تجاه جمهورية كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم ما زالوا منفتحين على ترتيب اجتماعات معها من دون شروط مسبقة.

ويأتي اجتماع الوزراء بعد أن أجرت كوريا الشمالية 7 جولات من إطلاق الصواريخ في يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلة بذلك أكبر عدد من التجارب الصاروخية التي أجرتها خلال شهر واحد.

كما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى، وهو أطول مدى لصاروخ يتم إطلاقه منذ أواخر عام 2017.